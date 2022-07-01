Memur (öğretmen-polis-hemşire) maaşı 300 TL zamlanacak mı? Asgari ücret zammı ile memur maaşı 300-350 lira artacak mı? Memur maaşı 300 TL zam mı geldi? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasının ardından binlerce memur tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan bazın mensuplarına asgari ücrete 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldığını ve net 5500 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi. Peki memur maaşlarına 300-350 tl arış mı olacak?

Memur (öğretmen-polis-hemşire) maaşı 300 TL zamlanacak mı? Asgari ücret zammı ile memur maaşı 300-350 lira artacak mı? Memur maaşı 300 TL zam mı geldi? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasının ardından binlerce memur tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan bazın mensuplarına asgari ücrete 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldığını ve net 5500 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi. Peki memur maaşlarına 300-350 tl arış mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca asgari ücretlinin beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 TL olduğu açıklandı.

Memur (öğretmen-polis-hemşire) maaşı 300 TL zamlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi. Ayrıca işçi başına da işverene 100 TL destek verilecek.

Bütün kamu çalışanlarına 350 TL gelir

Açıklamaların devamın da ise söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan artışın sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal ilke çerçevesince çalışanları korumanın yansıması şeklinde altını çizmek isterim."

Cumhurbaşkanı Edoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı

Brüt, net 2022 asgari ücret ne kadar?

2022 Temmıuz ara zam ile birlikte asgari ücret aşağıdaki gibi oldu;

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