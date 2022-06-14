Kaç gün devamsızlığı olana teşekkür ve takdir belgesi verilmez? 5 günden fazla devamsızlığı olan teşekkür ve takdir belgesi alamaz mı? soruları karnelerin dağıtılmasına sayılı günler kala öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. 17 Haziran'da öğrenciler karnelerini alacak. Dersleri iyi olan ancak devamsızlık sayısı fazla olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki 5-6-7-8-9-10 gün devamsızlığı olan teşekkür belgesi, takdir belgesi verilir mi?

2021-2022 eğitim öğretim yılının sonua gelindi. Milyonlarca öğrenci 17 Haziran Cuma günü çalacak son ders zili ile birlikte karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. Pek çok öğrenci de ilkokul, ortaokul ve liseden mezun olacak. Öğrenciler ve veliler yıl sonunda takdir ve teşekkür alıp alamayacaklarını merakli bır şekilde araştırmaya başladı. Dersleri iyi olan, ortalaması tutan ancak devamsızlık sayısı 5 günden fazla olan öğreinciler takdir ve teşekkür belgesi alabilecek mi? Peki Kaç gün devamsızlığı olana teşekkür ve takdir belgesi verilmez? 5 günden fazla devamsızlığı olan teşekkür ve takdir belgesi alamaz mı? İşte devamsızlığıa göre takdir belgesi ve teşekkür belgesi alma şartları.

Kaç gün devamsızlığı olana teşekkür ve takdir belgesi verilmez?

Öğrenciler takdir belgesi devamsızlığı olanlara verilir mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

5 günden fazla devamsızlığı olan teşekkür ve takdir belgesi alamaz mı?

Birinci fıkrada sözü edilen 5 günlük devamsızlık süresi, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.

Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alır mı?

Yıl sonu derslerinde karnesinde 2 olan öğrenci not ortalamasıı sağlıyorsa eğer takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. ürkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının en az 3 olması gerekiyor. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Matematik, Türkçe, Edebiyat dersi 2 olana teşekkür ve takdir belgesi verilir mi?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi almanın başlıca kurallarından bir tanesi de öğrencilerin karnesinde Matematik, Türkçe derslerinin 2'den yüksek olması gerekiyor. Matematik, Türkçe, Edebiyat dersleri 2 olan öğrenciler ne yazık ki takdi belgesi ve teşekür belgesi almaya hak kazanamazlar. Ayrıca takdir ve teşekkür belgesi için istenen not ortalamasının da sağlanması gerekiyor.