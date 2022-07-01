Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj ne demek? Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor?

Kabotaj Günü, 96. yıl dönümü vesilesiyle tüm ülkede kutlanıyor. Başta kıyı illerimiz olmak üzere ülkenin her yerinde kutlanan bu milli bayram, Kabotaj Günü nedir ve neden kutlanır sorularıyla araştırılır. Ayrıca kabotajın ne anlama geldiği sorusu da bu bayram ile ilgili araştırmalar arasında yer almaktadır.

Kabotaj Günü mesajları ve önemi ile ilgili yazılar günümüzde sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaktadır. Kıyıları ve limanları olan şehirlerimiz için ayrı bir öneme sahip olan Kabotaj Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken, Kabotaj Bayramı nedir ve neden kutlanır sorularına yanıt aranmaktadır. İşte 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın tarihçesi, önemi ve anlamı…

Kabotaj Bayramı nedir?

Denizcilik ve Kabotaj bayramı, her sene 1 Temmuz'da kutlanan ulusal bir bayramdır.

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletmesi ve her türlü liman hizmetini kendi kontrolü altında tutma hakkıdır.

Kabotaj ne demek?

Kabotaj kelimesine "bir ülkenin rıhtımları veya limanları arasında gemi işletme işi" anlamını verir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere tanınan kapitülasyon hakları nedeniyle yabancı bayraklı tekneler genellikle Osmanlı kıyılarında hizmet veriyordu. Ancak 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na göre kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece Türkiye kabotaj hakkını elde etti. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.

Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor?

Sayılı kanuna göre gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra. 19 Nisan 1926'da çıkarılan 815 sayılı kanunla Türk limanları arasında sadece Türk gemileri hizmet vermek zorundaydı. Yasa aynı yılın 1 Temmuz'unda yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935'ten beri Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2007 yılında "kabotaj" kelimesine "denizcilik" kelimesi eklenmiş ve Bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.