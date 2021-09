Kaan Yılancıoğlu kimdir? Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu hayatı ve biyografisi... Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun kim odluğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi döneminde yapmış olduğu açıklamalar ile gündeme gelen Kaan Yılancıoğlu'nun bir çok bilimsel makalesi bulunuyor. İşte Kaan Yılancıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Kaan Yılancıoğlu kimdir?

Kaan Yılancıoğlu İstanbul'da dünyaya geldi. Bilim insanı olan Kaan Yılancıoğlu özellikle koronavirüs pandemisi döneminde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Kaan Yılancıoğlu koronavirüs aşılamasının önemine vurgu yapmıştır.

Kaan Yılancıoğlu İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde yükseköğrenimine başladı.

Sonrasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünde yükseköğrenimine devam etti. Lisans eğitimi sırasında, Academy of Sciences of the Czech Republic, Yeditepe Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi'nde araştırmalara katıldı. Almanya, Charité Tıp Fakültesi, Uluslararası Moleküler Tıp yüksek lisans programından kabul aldı, Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde tam burslu olarak yüksek lisansa başladı. Kolon kanseri hücrelerinde, özgün kemoterapötik moleküllerin indüklediği apoptotik hücre sinyal yolakları üzerine yaptığı yüksek lisans tezi ile eğitiminden başarı ile mezun oldu. Doktora eğitimini Sabancı Üniversitesi'nde biyoteknoloji alanında geri dönüşümlü, sürdürülebilir enerji kaynağı üretimi için mikroorganizmaların genetik, fizyolojik ve biyoteknolojik açıdan değerlendirilmesi isimli tez ile bitirdi. Doktora eğitimi sırasında Toronto Üniversitesin'de ilaç etkileşimleri ve çoklu ilaç dirençli bakteriler üzerine çalışmalar yürüttü, bu alanda yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kanser biyolojisi, moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik alanında da yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Doktora sonrasında, Harvard Tıp Fakültesi ve Tufts Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi yaptı. Halen Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Yılancıoğlu, 2020 yılında Doçent unvanını almıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Yılancıoğlu, bilimsel çalışmalarını, adli bilimler, adli genetik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, farmakoloji (ilaç etkileşimleri), mikrobiyoloji (çoklu ilaç dirençli patojenik mikroorganizmalar), moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik, kanser biyolojisi, sistem biyolojisi alanlarında sürdürmektedir.

Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanısıra GOSB TEKNOPARK'ta kurulmuş SynVera İlaç AR-GE Medikal Biyoteknoloji şirketinin kurucu ortaklarındandır. Bu şirket bünyesinde sinerjistik ilaç kombinasyonları patent çalışmalarını sürdürmekte, medikal alanda yenilikçi ve teknoloji üretimine dayalı bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

