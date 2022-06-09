Jandarma-Uzman Erbaş ek gösterge kaç oldu? Uzman Erbaşlara 3600 ek gösterge verildi mi? Uzman Erbaş-Jandarma ek gösterge 3600 mü oldu? 5.3 milyon kişi kapsayan ek göstergelerde detaylar netleşti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan 3600 ek göstergelerin kapsamının genişletildiğini ve tüm memurlara 600 puanlık gösterge verildiğini duyurdu. Jandarma-Uzman Erbaşlar da kendilerine ne kadar ek gösterge verildiğini, ek göstergelerinin kaç olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Jandarma-Uzman Erbaş ek göstergesi...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3600 ek göstergelerdeydi. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında memurların ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunacak safhaya getirdiklerini bildirdi.

Erdoğan açıklamasında "Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.

Jandarma-Uzman Erbaş ek gösterge kaç oldu?

Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

Uzman Erbaşlara 3600 ek gösterge verildi mi?

Jandarma-Uzman Erbaş ek göstergeleri daha önce 3000'di. Yapılan yeni düzenlemeden sonra 600 puanlık bir ek gösterge artışı oldu. Uzman Erbaş ek göstergesi 3600'e çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düzenleme, kamu görevlilerinin çalışma sistemindeki sorunların giderilmesi ve adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlandı.

Söz konusu düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı. Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

Tüm memurlara ilave 600 ek gösterge

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.