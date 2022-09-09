İzmir Tarkan konseri kaç saat sürecek, ne zaman bitecek? 9 Eylül Tarkan konseri saat kaçta bitecek? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde MegaStar Tarkan İzmir'de on binlerce kişiye unutulmayacak bir konser verecek. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak konserin başlama saati ve bitiş saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Eylül İzmir Tarkan konseri ne zaman bitecek? Konser saat kaçta bitecek? Tarkan konseri kaç saat sürecek?

İzmir Tarkan konseri kaç saat sürecek, ne zaman bitecek? 9 Eylül Tarkan konseri saat kaçta bitecek? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde MegaStar Tarkan İzmir'de on binlerce kişiye unutulmayacak bir konser verecek. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak konserin başlama saati ve bitiş saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Eylül İzmir Tarkan konseri ne zaman bitecek? Konser saat kaçta bitecek? Tarkan konseri kaç saat sürecek?

İzmir Tarkan konserini sabırsızlıkla bekliyor. Konser alanında kurulan dev sahne bilinmeyen nedenlerden ötürü geçtiğimiz ghün çökmüştü. Yaşanan olayın ardından konserin iptal edilip edilmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı. Tarkan'dan gelen açıklama hayranlarını sevindirdi. Yaşanan üzücü olayın ardından Tarkan sosyal medaydan yaptığı paylaşımda "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız." dedi.

İzmir Tarkan konseri kaç saat sürecek, ne zaman bitecek?

Tarkan konseri planlandığı gibi 9 Eylül'de saat 21.00'de başlayacak. MegaStar Tarkan sevilen şarkılarını on binlerce kişi eşliğinde seslendirecek. İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Tarkan konserinin 1-2 saat sürmesi bekleniyor. Tarkan konserinin 21.00'de başlayacağı düşünülürse 22.30 gibi konserin bitmesi bekleniyor.

9 Eylül Tarkan konseri saat kaçta bitecek?

İzmir'in kurtuluşunun 100. yul dönümü 9 Eylül'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sevilen şarkıcı Tarkan 9 Eylül'de İzmir'de dev bir konser verecek. Konserin başlama saatinin 21.00 olduğu açıklandı. Konserin yaklaşık olarak 22.30'da sona ermesi bekleniyor.

Tarkan'dan mesaj: Hepinizi Gündoğdu Meydanı'na bekliyorum

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Tarkan "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı. Tunç Soyer de "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız." dedi.