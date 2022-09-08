İzmir Tarkan konseri iptal mi edilecek? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri ertelendi mi iptal mi edildi? Tarkan'dan açıklama geldi

Tarkan'ın 9 Eylül'de İzmir'de vereceği dev konserin hazırlıkları devam ederken Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahne bilinmeyen nedenlerle çöktü. Sahnenin çökmesi sonucu işçilerden yaralıların olduğu öğrenildi. Dev konseri bekleyen vatandaşlar da yaşanan olayın ardından İzmir Tarkan konseri iptal mi edilecek? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri ertelendi mi iptal mi edildi? sorularını sormaya başladı. Tarkan'dan konsere ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Tarkan'ın 9 Eylül'de İzmir'de vereceği dev konserin hazırlıkları devam ederken Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahne bilinmeyen nedenlerle çöktü. Sahnenin çökmesi sonucu işçilerden yaralıların olduğu öğrenildi. Dev konseri bekleyen vatandaşlar da yaşanan olayın ardından İzmir Tarkan konseri iptal mi edilecek? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri ertelendi mi iptal mi edildi? sorularını sormaya başladı. Tarkan'dan konsere ilişkin flaş bir açıklama geldi.

İzmir'de hayranları ile buluşacak olan Tarkan için İzmir'de dev sahne kuruldu. Kurulum aşamasında henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü sahne çöktü. Sahnenin çökmesi ile yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir 9 Eylül Tarkan kosnerine gitmeye hazırlananlar konserin iptal edilip edilmeyeceğini araştuırmaya başladı. Tarkan'dan gelen açıklama konseri bekleyenleri sevindirdi.

İzmir Tarkan konseri iptal mi edilecek?

Sahnenin çökmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan "Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

9 Eylül İzmir Tarkan konseri ertelendi mi iptal mi edildi?

İzmir'de 9 Eylül günü Tarkan konserinin ertelenmeyeceği açıklandı. Konserin belşrlenen gün ve saatte başlayacağı beliritliyor. Tarkan kosneri için sabırsızlanan hayranlar konser alanında yerini alabilecek.

Tunç Soyer'den Tarkan konseri açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.