İzmir Tarkan konseri saat kaçta? Konsere giriş saat kaçta başlayacak? Gündoğdu Meydanı (konser alanı) saat kaçta, ne zaman açılıyor ve kaçta içeri alınıyor? Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği İzmir konserine sayılı saatler kala şarkıcının hayranları konser alanında yerlerini aldılar bile. Konserin yapılacağı sahnenin çökmesiyle konserin iptal edilip edilmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı ancak konserin planlandığı gibi yapılmasına karar verildi. Konser alanına girişlerin saat kaçta başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

İzmir Tarkan konseri saat kaçta? Konsere giriş saat kaçta başlayacak? Gündoğdu Meydanı (konser alanı) saat kaçta, ne zaman açılıyor ve kaçta içeri alınıyor? Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği İzmir konserine sayılı saatler kala şarkıcının hayranları konser alanında yerlerini aldılar bile. Konserin yapılacağı sahnenin çökmesiyle konserin iptal edilip edilmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı ancak konserin planlandığı gibi yapılmasına karar verildi. Konser alanına girişlerin saat kaçta başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü 9 Eylül'de büyük etkinliklerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında MegaStar Tarkan da İzmir'de 9 Eylül'de hayranları ile bir araya gelecek. Bu şanlı günün etkinlikleri kapsamında en popüler ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek olan Tarkan sabırsızlıkla bekleniyor. Tarkan konserinin başlamasına sayılı saatler kala etkinlik alanınnda da kalabalık oluşmaya başladı. Unutulmaz konseri en ön sıralardan izlemek isteyenler bir an önce Gündoğdu Meydanı'na gitmek istiyor.

İzmir Tarkan konseri saat kaçta?

Büyük zaferin 100. yıl dönümü on binlerce kişinin katılımı ile İzmir'de şenlik havasında kutlanacak. Bu kapsamda ünlü şarkıcı Tarkan da 9 Eylül Cuma günü İzmir'de unutulmaz bir konser verecek. Tarkan 9 Eylül'de saat 21.00'de konser verecek ve konserin yaklaşık olarak 2 saat sürmesi bekleniyor.

Konsere giriş saat kaçta başlayacak?

Tarkan konserini ön sıralardan izlemek isteyenler konser alına saat kaçta girişler başlıyor? sorusuna yanıt araştırıyor. Tarkan konserinin yapılacağı alanın giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri konser alanında büyük güvenlik önlemleri almış durumda. Konsere girişler akşam saatlerine doğru başlaması bekleniyor.

Gündoğdu Meydanı (konser alanı) saat kaçta, ne zaman açılıyor ve kaçta içeri alınıyor?

9 Eylül İzmir Tarkan konseri Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak. Dev sahneden on binlerce hayranı için şarkılarını söyleyecek olan Tarkan'ın konserine ilgi oldukça fazla. Gündoğdu Meydanı konser alanına girişlerin akşam saatlerine doğru başlaması bekleniyor.

Gündoğdu Meydanı nerede?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. 2000 yılında 1. Kordon'un İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından denize doğru doldurulmasıyla kazandırılmıştır. 1. Kordon'un Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ali Çetinkaya Bulvarı da Gündoğdu Meydanı'na çıkar. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir. Meydanda bulunan Cumhuriyet Ağacı anıtı, 2003'te heykeltıraş Ferit Özşen tarafından yapıldı. Cumhuriyet Mitingleri'nin sonuncusu, 13 Mayıs 2007'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi.