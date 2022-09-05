İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak? İzmir Tarkan konseri saat kaçta bitecek? Mega Star Tarkan İzmir'de 9 Eylül'de unutulmaz bir konser verecek. İzmirlilerle uzun aradan sonra bir araya gelecek olan Tarkan en popüler şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek. İzmir’in Kurtuluşu’nun 100.yıl dönümü olan 9 Eylül Cuma günü sahne alacak olan Tarkan'ın konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı müzik severler tarafından araştırılmaya başlandı.

İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? 9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak? İzmir Tarkan konseri saat kaçta bitecek? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü birbirinden renkli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Tarkan'da sevenleri ile bir araya gelecek. Tarkan konseri için ilk müjde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Heyecanla bekliyoruz" dedi. On binlerce kişinin katılması beklenen Tarkan konserine sayılı günler kaldı. Büyük konsere hazırlanan Tarkan'dan sevenlerine sosyal medyadan mesaj geldi. Tarkan mesajında İzmirliler için " Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim." dedi.

İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Mega Star Tarkan İzmir'de hayranları ile bir araya gelecek. Tarkan konserinin saat kaçta yapılacağı ise müzik severler tarafından internette araştırılıyor. Tarkan 9 Eylül'de saat 21.00'de konser verecek. Konserin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.

9 Eylül İzmir Tarkan konseri nerede yapılacak?

Tarkan bribirinden güzel şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatacak. İzmir'in düşman şgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser İzmir'de Gündoğdu Meydanında yapılacak. Konser alanında hazırlıklar şimdiden başladı.

İzmir Tarkan konseri saat kaçta bitecek?

Tarkan konseri saat 21.00'de başlayacak. Unutulmaz şarkılarını sahneden hayranları için seslendirecek olan Tarkan'ın 2 saat sahnede kalması bekleniyor.

İzmir 9 Eylül Tarkan konseri ücretsiz mi?

9 Eylül'de İzmir'de on binlerce hayranıyla bir araya gelecek olan Tarkan'ın konseri ücretsiz olacak. Tarkan konserine tüm vatandaşlar davetlidir.

Tarkan: "9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere"

Tarkan'dan dev konser için sosyal medyadan paylaşım geldi. Tarkan paylaşımında “İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere” notu düştü.