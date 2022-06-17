İzmir'de yarın ESHOT otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de bugün (18-19 Haziran) YKS sınavına girenlere otobüs, metro bedava mı?

İzmir'de yarın ESHOT otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de 18-19 Haziran'da YKS sınavına girenlere otobüs, metro bedava mı? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS sınavında bu sene 3 milyondan fazla aday katılacak. 18 Haziran ve 19 Haziran'da yapılacak olan sınavda bazı illerde belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da bugün İzmir'de EHOT otobüs, metro ve İZBAN seferlerinin bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki YKS sınavına girenlere İzmir'de otobüsler bedava mı?

İzmir'de yarın ESHOT otobüsler ücretsiz mi? İzmir'de 18-19 Haziran'da YKS sınavına girenlere otobüs, metro bedava mı? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS sınavında bu sene 3 milyondan fazla aday katılacak. 18 Haziran ve 19 Haziran'da yapılacak olan sınavda bazı illerde belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da bugün İzmir'de EHOT otobüs, metro ve İZBAN seferlerinin bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki YKS sınavına girenlere İzmir'de otobüsler bedava mı?

YKS sınavına 3 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. YKS sınav günü bazı illerimizde toplu taşımaların ücretsiz olacağı açıklandı. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde YKS'ye girecek olan öğrencilere, sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak. İzmir'de yaşayanlar da 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü YKS sınavlarının TYT, AYT ve YDT oturumlarında ESHOT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

İzmir'de yarın (18-19 Haziran) YKS'ye girenlere ESHOT otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de 2022 YKS sınavında otobüslerin ve ESHOT toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğuna dair bir duyuru henüz gelmedi. Ancak geçmiş dönemlerde İzmir'de YKS sınavlarında sıanva katılan adaylara ve sınav görevlilerine otobüs ve metro ücretsiz olmuştu.

İzmir'de bugün (18-19 Haziran) YKS sınavına girenlere otobüs, metro bedava mı?

İzmir'de bugün otobüslerin ücretsiz olup olmadığı pek çok İzmirli tarafından merak ediliyor. İzmir'de 2020 yılında YKS sınavına girecek olan adaylar ESHOT otobüsleri ücretsiz olarak hizmet vermişti. 2022 YKS sınavında İzmir'de otobüslerin ücretsiz olduğuna dair duyuru yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

İstanbul'da bugün İETT otobüsler ücretsiz mi?

İETT merkezi sınav günlerinde sınava girecek adaylara ücretsiz hizmet veriyor. LGS sınavında sınava girecek olanlar ve refakatçilere İETT uklaşımları ücretsiz olmuştu. 2022 YKS sınavının yapılacağı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü sınav saatlerinde İETT otobüs, metro ve metrobüs sferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.