İBB maaş promosyonu ne zaman yatacak? İBB işçi maaş promosyonu ne kadar? İBB 27 bin lira herkese mi verilecek? (İşçi-Memur) İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan binlerce personel merakla maaş banka promosyonun ne kadar olacağını merak ediyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında 27 bin TL maaş promosyonu verileceğini açıkladı. Peki işçi ve memurlara herkese 27 bin lira mı verilecek?

İBB maaş promosyonu ne zaman yatacak? İBB işçi maaş promosyonu ne kadar? İBB 27 bin lira herkese mi verilecek? (İşçi-Memur) İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan binlerce personel merakla maaş banka promosyonun ne kadar olacağını merak ediyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında 27 bin TL maaş promosyonu verileceğini açıkladı. Peki işçi ve memurlara herkese 27 bin lira mı verilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce personelin merakla beklediği banka maaş promosyonlarında anlaşma sağlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile aylardır beklenen soruya noktayı koydu.

İBB maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İBB personeline 27 bin TL maaş promosyonu verileceğini açıkladı. İmamoğlu açıklamasında "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." dedi. İBB maaş banka promosyonlarının ne zaman hesaplara yatacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB işçi maaş promosyonu ne kadar?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada İBB personellerine (İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarına) 27 bin lira maaş promosyonu yatacağını açıkladı. İBB personeli 27 bin liranın ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. İBB maaş banka promosyonlarının yakın zamanda tek seferde (peşin) olarak hesaplara yatması bekleniyor.

İBB 27 bin lira herkese mi verilecek? (İşçi-Memur)

İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada " İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır" dedi.