İBB işçi maaş promosyon ne kadar? İBB işçilerine 27 bin TL promosyon verilecek mi? 27.000 bin lira kimlere verilecek? soruları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından işçiler ve memurlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır.' dedi.

İBB işçi maaş promosyon ne kadar? İBB işçilerine 27 bin TL promosyon verilecek mi? 27.000 bin lira kimlere verilecek? soruları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından işçiler ve memurlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personeller, işçiler, memurlar 2022 yılında ne kadar maaş promosyonu alacaklarını sabırsızlıkla bekliyordu. Merak edilen konuda Ekrem İmamoğlu'ndan gelen açıklama İBB çalışanlarını heyecanlandırdı.

İBB işçi maaş promosyon ne kadar?

Ekrem İmamoğlu sosyal medaydan yaptığı flaş açıklama ile İBB personellerini sevindirdi. İmamoğlu açıklamasında "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." dedi.

İBB işçilerine 27 bin TL promosyon verilecek mi?

İBB bünyesinde binlerce işçinin görev yaptığı dev bir kurumdur. İBB'de işçi statütüsünde çalışanlar 2022 maaş promosyonun ne kadar olduğunu merak ediyor. İmamoğlu açıklamasında İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına 27 bin lira yatırılacağını açıkladı. İBB maaş promosyon ödemelerinin tek seferde peşin yapılacağı da belirtildi.

27.000 bin lira kimlere verilecek?

Geçtiğimiz günelerde polis maaş promosyonlarının da 27 bin lira olduğu açıklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada İBB banka maaş promosyonun 27.000 TL olduğunu duyurdu.