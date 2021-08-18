İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır?

Özellikle Ramazan ayında yapılan ibadetlerin başında gelen itikaf ibadeti birçok kişi tarafından nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Peki itikaf nasıl yapılır? İtikafa nasıl niyet edilir? İtikafa nerede girilir? Kadınlar evde itikaf yapabilir mi? İtikaf için şartlar nelerdir? Diyanet itikaf için neler söylemektedir?

Özellikle Ramazan ayında yapılan ibadetlerin başında gelen itikaf ibadeti birçok kişi tarafından nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Peki itikaf nasıl yapılır? İtikafa nasıl niyet edilir? İtikafa nerede girilir? Kadınlar evde itikaf yapabilir mi? İtikaf için şartlar nelerdir? Diyanet itikaf için neler söylemektedir?

Ramazan ayının son 10 gününde yapılan ibadetlerden biri olan itikaf ibadetinin nasıl yapıldığı, birçok müslüman tarafından merak konusu. İtikaf ibadeti özellikle Ramazan'ın son 10 günü Allah'a yakın olmak isteyen vatandaşların yaptığı ibadetlerden biridir. Bu sebeple müslümanlar bu ibadetin nasıl yapıldığını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve nerede yapmaları gerektiğini oldukça merak etmekte. İşte tüm detayları ile itikaf ibadeti ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar…

İtikaf ne demektir?

Müslümanların en kutsal saydığı ay olan Ramazan ayı içinde birçok ibadeti barındırmaktadır. Bu ayda müslümanlar oruç tutup diğer günlük ibadetlerini de gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra Ramazan ayının son on gününü kapsayan bir itikaf süreci olmaktadır. Bu süreçte Allah ile olan bağlarını güçlendirmek isteyen müslümanlar namaz kılınan mescitlerde itikafa girerler.

İtikaf dini anlamda akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın beş vakit namazın kılındığı bir mescitte veyahut camide Allah ile olan yakınlığını arttırmak için bir süre ibadete durması demektir.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikaf sürecinde kişi beş vakit namazın kılındığı bir camide Allah'a yakınlaşmaya çalışır. Bu süreçte itikafa giren kişi yemek, uyumak gibi tüm ihtiyaçlarını camide karşılar. Sadece gusül, abdest gibi belli durumlarda ve cuma namazlarında cami dışına çıkılabilir. Bunun yanı sıra malına zarar verilmesi veya camiden zorla çıkarılması durumunda camiyi terkedip başka bir camiye gidebilir. Fakat cenaze namazlarında itikafa giren kişi camiyi terk edemez. Eğer bahsedilen bu durumların dışında cami dışına çıkan kişinin itikafı sayılmaz (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İtikafa ne zaman girilir?

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) tarafından söylenen birçok hadis-i şerifte Ramazan'ın son on gününe işaret edilmektedir (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

İtikaf ibadeti nafile olarak sayılır ve en az bir gün yapılması tavsiye edilir. Bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları vardır. Ebu Yusuf gibi imamlar itikaf için bir gününün yarısından fazlasının bu ibadet için yeterli olacağını bildirir. İmam Muhammed ise itikaf ibadeti için bir saatin dahi yeterli olacağını söyler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290).

Kadınlar evde itikaf yapabilir mi?

Beş vakit namazın kılındığı mescit ve camilerde itikafa girmek sadece erkekler tarafından yapılabilir. Kadınlar ise kendi evlerinde namazlarını kılmak için belirledikleri bir bölgede itikafa girebilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291). Bu konuda da çeşitli görüş ayrılıkları söz konusudur. Şafi mezhebine göre kadın olsun erkek olsun tüm müslümanlar ancak camilerde itikafa girebilir. Kadınlar eşlerinden izin alarak bu ibadete camilerde eda edebilirler. Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v) zevcelerinin de mescidde itikafa girdiğine dair çeşitli rivayetler söz konusudur (Müslim, İtikâf, 6). Bunun yanı sıra Şafii mezhebine göre itikaf sırasında oruçlu bulunmak şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 658-662).

İtikaf'ın şartları nelerdir?

Niyet etmek

Beş vakit namaz kılınan camilerde ya da mescitlerde itikafa girmek

Oruçlu olmak (Şafii mezhebi için şart olarak aranmamaktadır)

Kadınların itikafa girebilmesi içim hayız ve nifastan temiz olmaları gerekmektedir.

Camilerde itikafa sadece erkekler girebilmektedir. Kadınlar ise evlerinde belirledikleri yerlerde itikafa girebilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291). Fakat Şafii mezhebinde kadın kocasından izin alarak camilerde itikafa girebilir.

2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan bayramı hangi gün?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 senesinde Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi ve Ramazan bayramı tarihleri şöyledir;

2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi 2 Nisan 2022 Cumartesi

2022 Kadir Gecesi tarihi 27 Nisan 2022 Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı Arifesi tarihi 1 Mayıs 2022 Pazar

2022 Ramazan Bayramı 1.Gün tarihi 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2022 Ramazan Bayramı 2.Gün tarihi 3 Mayıs 2022 Salı

2022 Ramazan Bayramı 3.Gün tarihi 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?

Diyanet tarafından her sene dini günlere yönelik bir takvim belirleme çalışması olmaktadır. 2022 yılı için de geçerli olan dini günler şöyledir;

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak eden birçok kişi Ramazan ile birlikte hangi ibadetlerin de yapılması gerektiğini merak etmektedir. Bu ibadetler şöyledir;

Faziletine inanarak oruç tutmak

Sahur yapmak

Teravih namazı kılmak

İhlası muhafaza etmek

Cemaatle namaza daha çok devam etmeye çalışmak

Teheccüt namazı kılmak

Dua etmek

Tevbe ve İstiğfar etmek

Salat-u Selamı çoğaltmak

Allah Teala'yı daha çok zikretmek

Son on gün itikafa girmek

Kadir Gecesini aramak

Zekat vermek

Fitre vermek

Sadaka ve infakları çoğaltmak

Ramazan umresi yapmak

Bayram gecelerini ihya etmek

Kur'an okumak ve hatim yapmak

Oruç Tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.