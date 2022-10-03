İstanbulkart kişiselleştirme 2022 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul kart kişiselleştirmesi yapmayanların ücretsiz seyahat hakkından yararlanamayacağını açıkladı. İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbul kart (akbil) kişiselleştirme nereden yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme yapılmazsa ne olur? gibi sorular İBB Başkanı İmamoğlu'nun uyarısı üzerine binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı.

İstanbulkart kişiselleştirme 2022 | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbul kart (akbil) kişiselleştirme nereden yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme yapılmazsa ne olur? İstanbul'da günde yüz binlerce vatandaşın kullandığı İstanbulkart ile ilgili İmamoğlu'ndan kişiselleştireme uyarısı geldi. İBB Başkanı İmamoğlu açıklamasında resmi ve dini bayramlarda İETT ulaşımlarından ücretsiz yararlanmak isteyenlerin İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerektiğini belirtti. İstanbul kart sahipleri de İstanbul kart nasıl kişiselleştirilir? İstanbul kart kişiselleştirme nereden yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 İstanbul kart kişiselleştirme adresi...

İETT İstanbulkart ile ilgili yeni bir karar alındı. İstanbul'da bilindiği üzere milli ve dini bayramlarda İETT toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. İstanbul'da bu uygulamadan yararlanmak isteyenler İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekiyor. Açıklama İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı uyarıda "Milli ve dini bayramlarda İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak" dedi. Bu açıklaamların ardından İstanbukart nasıl kişiselleştirilir sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki 2022 İstanbulkart kişiselleştirme nereden yapılır?

2022 İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart kişiselliştirme işlemleri oldukça kolay bir şekilde yapılıyor.

İstanbulkartlarını kişiselleştirme İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ALO 153 üzerinden ve kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden yapılabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden İstanbul kart kişiselliştirmesi için uygulama açılır ve ana sayfadan kart ekleme seçeneğine gidilir. Buradan yönlendirmeler takip edilerek İstanbul kart kişiselliştreme ve tanımlama işlemi yapılır.

Web adresi üzerinden İstanbul kart kişiselleştirmesi için "www.bireysel.istanbulkart.istanbu"l veya "www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" adreslerine giriş yapılır ve gerekli bilgiler doldurularak kart kişiselleştirilebilir.

İstanbulkart kişiselleştirme yapılmazsa ne olur?

31 Aralık 2022 tarihine kadar İstanbul kart kişiselleştirmesi yapmayanlar İETT ücretsiz seyahat haklarından faydalanamayacak. Milli ve dini bayramlarda ücretsiz ulaşım için istanbulkartların kişiselleştirilmesi gerekiyor.

İstanbulkart kişiselleştirme nedir?

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, “İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak” dedi.

İstanbulkart nedir?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. İstanbul'daki ulaşım araçlarında, tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında, sosyal tesisler, yemek ve market alışverişleri için kullanılabilmektedir.