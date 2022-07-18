İstanbulkarta zam mı geldi? İETT'ye zam mı geldi? Öğrenci aylık abonman ne kadar? İETT tam mavikart aylık ne kadar oldu? stanbul'da yaşayan vatandaşları üzecek bir zam haberi daha geldi. İETT İstanbulkart ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Haberlerin basına yansımasının ardından pek çok vatandaş aylık abonman ücretlerine zam yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Yapılan zam sadece İstanbulkart alımı için geçerli. 2022 Temmuz ayında İstanbulkart ücreti 25 TL'den 50 TL'ye çıkartıldı. İETT aylık öğrenci abone ve aylık tam mavikart abone ücretlerinde ise değişiklik yok.

İstanbulkarta zam mı geldi? İETT'ye zam mı geldi? Öğrenci aylık abonman ne kadar? İETT tam mavikart aylık ne kadar oldu? stanbul'da yaşayan vatandaşları üzecek bir zam haberi daha geldi. İETT İstanbulkart ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Haberlerin basına yansımasının ardından pek çok vatandaş aylık abonman ücretlerine zam yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Yapılan zam sadece İstanbulkart alımı için geçerli. 2022 Temmuz ayında İstanbulkart ücreti 25 TL'den 50 TL'ye çıkartıldı. İETT aylık öğrenci abone ve aylık tam mavikart abone ücretlerinde ise değişiklik yok.

İstanbullular ulaşıma gelen peş peşe zamlar karşısında büyük sıkıntı yaşıyor. İETT ulaşımlarına geçtiğimiz aylarda gelen zam haberinin ardından bir zam haberi de İstanbulkart ücretlerine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tarafından alınan karara göre 18 Temmuz'dan itibaren "Anonim İstanbulkart" bedeli 25 liradan 50 liraya çıktı.

İstanbulkarta zam mı geldi?

2022 İstanbulkart ücretlerine zam geldi. "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya çıktı. yüzde 100 artış oldu. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi. Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

İETT'ye zam mı geldi?

İETT toplu ulaşım ücretlerine Temmuz ayında zam gelmedi. Bahse konu olan zam haberi İstanbulkart ücretleri için geçerli. Yani anonim İstanbulkart almak isteyenler bundan böyle daha fazla ücret ödeyecek.

Öğrenci aylık abonman ücretlerine zam mı geldi?

İETT'de geçtiğimiz aylarda toplu ulaşıma zam yapılmıştı. İETT zamları sonrası öğrenci aylık abonman ücreti 78 liradan 109 liraya çıkmıştı. Ancak bu zam daha sonra öğrenciler muaf tutulmuştu. 2022 Temmuz ayında İETT öğrenci abonman ücretlerine zam yapılmadı.

İETT tam mavikart aylık ne kadar oldu?

Nisan ayında yapılan son zamla birlikte tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.