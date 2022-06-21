İBB anne kart başvurusu 2022 | İETT ücretsiz anne kart başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Annelere ücretsiz İstanbulkart nasıl alınır? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 'annelere ücretsiz ulaşım' geçtiğimiz yıllarda hayata geçmişti. Anneler çocukları 5 yaşına gelene kadar anne kart ile İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. Peki İETT anne kart nasıl alınır? Anne kartı 5 yaşında çocuğu olanlar kullanabilir mi?

İBB anne kart başvurusu 2022 | İETT ücretsiz anne kart başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Annelere ücretsiz İstanbulkart nasıl alınır? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan "annelere ücretsiz ulaşım" geçtiğimiz yıllarda hayata geçmişti. Anneler çocukları 5 yaşına gelene kadar anne kart ile İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. Peki İETT anne kart nasıl alınır? Anne kartı 5 yaşında çocuğu olanlar kullanabilir mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim vaadinde anenlere ulaşımın ücretsiz olacağını belirtmişti. İmamoğlu vaadini şöyle dile getirmişti: "0-4 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk var. Anne evden çıkamıyor, seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. Belki o ulaşım onun için pahalı. Mesela bir soluk alacak şehrin bir parkına gidecek gidemiyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bedava olacak bu kentte.” İBB Başkanı seçilmesinin ardından İETT çocuklu annelere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bunun için annelerin anne karta sahip olması gerekiyor. Peki anne kart başvurusu nasıl, nereden yapılır?

İBB anne kart başvurusu 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 17.07.2020 tarihli karar doğrultusunda, TC vatandaşı olup İstanbul'da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

İETT ücretsiz anne kart başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İETT anne kart başvurusu yapabilmek için öncelikle https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart web sitesine gitmeniz gerekiyor.

Ardından aşağıda yer alan şimdi başvur butonunu tıklayarak sisteme kişisel bilgileriniz ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Bilgileri eksiksiz ve doğru girdikten sonra anne kart başvuru süreciniz incelenmek üzere alınıyor.

Anne Kartınızı dilerseniz size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezinden, dilerseniz kargo seçeneği ile adresinize teslim alabilirsiniz.

Anen kart İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de anında teslim alınabiliyor.

Anne kart aylık kaç basım hakkı var?

Anne Kart ile çocuklu anneler aylık 150 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor.

İstanbulkart nedir?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. İstanbul'daki ulaşım araçlarında, tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında, sosyal tesisler, yemek ve market alışverişleri için kullanılabilmektedir.