İstanbulkart kişiselleştirme kart numarası hatası | Kart numarası öğrenme | İstanbulkart kart numarası nasıl, nereden öğrenilir? İETT toplu taşımaları için zorunlu olan İstanbulkart ile ilgili kişiselleştirme kararı alındı. İstanbulkart kişiselleştirmesi yapmayı deneyenler 'kart numarası hatası' uyarısı ile karşılaşıyor. İşte İstanbulkart kart numarası öğrenme ve kart numarası hatasını gidermenin yolları...

İstanbulkart kişiselleştirme kart numarası hatası | Kart numarası öğrenme | İstanbulkart kart numarası nasıl, nereden öğrenilir? Milyonlarca İstanbullunun kullandığı İstanbulkartlar ile ilgili kişiselleştirme kararı alındı. Kişiselleştirme yapılmayan kartlar ile dini ve milli bayramlarda ücretsiz kullanımdan yararlanamayacak. İstanbul kartlarını kişiselleştirmek isteyenler sisteme kart numarasını yazarak kayıt olabiliyor. Ancak bazı vatandaşlar kart numarası hatası ile karşılaşabiliyor. Peki İETT İstanbulkart kart numarası hatası nasıl çözülür? Kart numarası nasıl, nereden öğrenilir?

İstanbulkart artk dijital bir kimlik olma yolunda ilerliyor. Market alışverişerlinden sosyal yardımlara kadar pek çok işlemin yapıldığı İstanbulkartlarda kişiselleştirme kararı alındı. İstanbul'da İETT toplu taşımalarında kullanılan İstanbulkartı web sitesi üzerinden kişiselleştirmek isteyenler kart numarası hatası ile karşılaşıyor. İstanbulkart kart numarası hatası çözümü ve kart numarası öğrenme haberimizin detayında olacak.

İstanbulkart kişiselleştirme kart numarası hatası

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medayadan yaptığı açıklamada İstanbulkartların kişiselleştirmesi zorunluluğunu duyurdu. İmamoğlu "Milli ve dini bayramlarda İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak" dedi. İstanbulkart kişiselleştirmesini web sitesinden yapmaya çalışan bazı vatandaşlar kart numrası hatası ile karşılaşıyor ve bu durumun çöüzümünü merak ediyor.

İstanbulkart kart numarası nasıl, nereden öğrenilir?

Hatırlanacağı üzere İstanbulkartlara HES kodu tanuımlaması zorunlu olmuştu. HES kodu kaydı yapmak isteyenler de kart numarası hatası ile karşılaşmıştı. 2022 İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yaparken de bazı vatandaşlar kart numrası hatası ile karşılaşıyor. Geçerli kart numarasını öğrenmek için vatandaşlar ALO 153 hattını arayabilir. Gerekli teyitlerin yapılmasının ardından geçerli olan İstanbulkart numarası kendilerine iletilecektir.

İstanbulkart dağıtım ve yerkili noktalarına giderek de İstanbulkart numarası hakkında bilgi alabilirsiniz. Gerekli görülürse kartınız yenisi ile değiştirilebilir.

İstanbulkart nedir?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. İstanbul'daki ulaşım araçlarında, tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında, sosyal tesisler, yemek ve market alışverişleri için kullanılabilmektedir.