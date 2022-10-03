İstanbulkart kişiselleştirme ücretli mi? İstanbul kart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça araştırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul kart kişiselleştirme için son günün 31 Aralık olduğunu açıkladı. İşte İETT İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı...

İstanbulkart kişiselleştirme ücretli mi? İstanbul kart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça araştırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul kart kişiselleştirme için son günün 31 Aralık olduğunu açıkladı. İşte İETT İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişinin cebinde İstanbulkart bulunuyor. İstanbulkart ücretlerine gelen zamlar son zamanlarda oldukça fazla konuşulmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen açıklama sonrası İstanbulkart kişiselleştirme konusu merak edilmeye başlandı. İmamoğlu açıklamasında "Milli ve dini bayramlarda İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak" dedi. Durum böyle olunca İstanbulkart kişiselleştirme başvurusunda patlama yaşandı.

İstanbulkart kişiselleştirme ücretli mi?

İstanbulkart kişiselleştirme başvurularında herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ücretsiz olarak online yapılan işlemlerin ardından İstanbulkartlar artık kişiselleşmiş oluyor. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra İstanbulkart satın alıp kişiselleştirildiğinde ise ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 TL iade ediliyor.

İstanbul kart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır?

İstanbulkart kişiselliştirme işlemleri oldukça kolay bir şekilde yapılıyor.

İstanbulkartlarını kişiselleştirme İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ALO 153 üzerinden ve kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden yapılabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden İstanbul kart kişiselliştirmesi için uygulama açılır ve ana sayfadan kart ekleme seçeneğine gidilir. Buradan yönlendirmeler takip edilerek İstanbul kart kişiselliştreme ve tanımlama işlemi yapılır.

Web adresi üzerinden İstanbul kart kişiselleştirmesi için "www.bireysel.istanbulkart.istanbu"l veya "www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" adreslerine giriş yapılır ve gerekli bilgiler doldurularak kart kişiselleştirilebilir.

İstanbulkart kişiselleştirme son gün ne zaman?

31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Özel günlerde geçerli olacak ücretsizi ulaşım hakkından faydalanmak için bu tarihe kadar İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.