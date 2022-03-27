İstanbul N Kolay maratonunu kim kazandı? İstanbul maratonu ödülü ne kadar? 1. olana kaç TL veriliyor? İstanbul tarihi yarımada üzerinde binlerce sporcunun katıldığı dev organizasyona ev sahipliği yapıyor. Her sene düzenlenen İstanbul Maratonu 2022 yılında 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Profesyonel ve amatör olmak üzere binlerce atleti ağırlayan İstanbul Maratonu'nda dereceye girenlere çeşitli ödüller de takdim edilecek.

İstanbul N Kolay maratonunu kim kazandı? İstanbul maratonu ödülü ne kadar? 1. olana kaç TL veriliyor? İstanbul tarihi yarımada üzerinde binlerce sporcunun katıldığı dev organizasyona ev sahipliği yapıyor. Her sene düzenlenen İstanbul Maratonu 2022 yılında 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Profesyonel ve amatör olmak üzere binlerce atleti ağırlayan İstanbul Maratonu'nda dereceye girenlere çeşitli ödüller de takdim edilecek.

Binlerce sporcutyu ağırlayan İstanbul Maratonunda yarışların sonuçları gelmeye başladı. İşte 2022 N Kolay İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler ve dereceleri;

İstanbul N Kolay maratonunu kim kazandı?

Yarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05'lik derecesiyle ikinciliği, Emmanuel Bor ise 1.00.20'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Türk atletlerde erkeklerde Ramazan Özdemir 1.04.02'lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57'lik dereceye ulaştı.

10 kilometre yarışında Alihan Yılgın 32.56'lık derecesiyle birinci olurken, Uğur Kemal Derin 33.14'lük derecesiyle ikinci, Bedri Şimşek 33.24'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul maratonu ödülü ne kadar?

Geçen sene yapılan N Kolay İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verieceği açıklanmıştı.

Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacağı belirtilmişti.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

N Kolay Türkler Tasnifi Ödülleri

İsim sponsorumuz N Kolay'ın Türkler Tasnifi Ödülleri kapsamında;

1. olan kadın ve erkek sporculara 20.000 TL,

2. olan kadın ve erkek sporculara 10.000 TL,

3. olan kadın ve erkek sporculara 5.000 TL ödül verilecektir.

İtiraz süresi bittikten sonra resmi sonuçların açıklanmasının ardından, dereceye giren sporcular aranarak kendilerine bilgilendirme yapılacak, ödül ödeme formunu doldurarak tarafımıza göndermeleri istenecektir. (Yarış günü akşamında kupa töreni yapılacaksa, resmi olmayan sonuçlara göre dereceye giren sporculardan bu formlar toplanacak, sıralamada değişiklik olduğu taktirde doldurulan form geçerli olmayacaktır.)