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TIMETURK / GENEL / 27 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı?

27 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı?

27 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı? soruları İstanbul Maratonuna katılacak olan binlerce İstanbullu tarafından soruluyor. Her sene yapılan İstanbul Maratonu bu sene 26 Mart-27 Mart tarihleri arasında koşulacak. İstanbul N Kolay Maratonuna katılacak olan yarışçılar İETT'ye ücret vermeyecek. 27 Mart Pazar günü İETT otobüs, metro, metrobüsleri ücretsiz kullanacak.

2 Saat Önce
2022-03-27 11:54:31
27 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı?

27 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı? soruları İstanbul Maratonuna katılacak olan binlerce İstanbullu tarafından soruluyor. Her sene yapılan İstanbul Maratonu bu sene 26 Mart-27 Mart tarihleri arasında koşulacak. İstanbul N Kolay Maratonuna katılacak olan yarışçılar İETT'ye ücret vermeyecek. 27 Mart Pazar günü İETT otobüs, metro, metrobüsleri ücretsiz kullanacak.

İstanbul'un en önemli spor organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu bu sene 27 Mart Pazar günü koşualcak. 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonuna binlerce kişi katılacak. Profesyonel ve amatör sporcuların yanından İstanbul'un tadiını çıkarmak isteyen binlerce kişi de İstanbul Maratonuna kaydını yaptırdı. Dünyanın en iyi atletleri Tarihi Yarımada'da birincilik ipini göğüslemek için mücadele edecek. Etkinlik nedeniyle Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapatılacak.

27 Mart Pazar İETT otobüsleri ücretsiz mi?

İstanbul Maratonuna katılacak olan adayların rahat ulaşımı için her türlü imkan seferber edildi. İstanbul'da İETT servisleri yarışmaya katılacak sporcular ve akreditasyon kartı bulunan katılımcılara ücretsiz olacak. Spocular İETT araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. İETT, parkuru terk eden koşucular için 10, 12,5, 15 ve 17,5'inci kilometrelerde sığınma amaçlı otobüsler bulundurulacak.

Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı?

İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da İETT otobüs, metro ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda bu yıl 17.'si gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü start alacak. World Athletics'in Elite Label kategorisinde yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 2021'in yol yarışları sıralama listesinde yılın en iyi yarışı seçildi.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne gelen sporcular, köprü sonundaki ışıklardan ‘U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak ‘U' dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız'dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayınlanacak. .

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