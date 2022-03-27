İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı? Yollar saat kaçta açılacak? Yenikapı yolu ne zaman açılacak?
İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı? Yollar saat kaçta açılacak? Yenikapı yolu ne zaman açılacak? İstanbul'da gerçekleştirilecek maraton koşusu nedeniyle bazı yollar belirlenen saatler arasında trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları da belirlerken sürücülerin mağdur olmaması için uyarılarını önceden yaptı. 27 Mart Pazar günü trafiğe çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu ve ne zaman saat kaçta açılacağını araştırıyor. Milyonlarca İstanbullunun kullandığı caddeler 27 Mart'ta bir kaç saatliğine trafiğe kapalı olacak.
2022-03-27 11:14:47
İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı? Yollar saat kaçta açılacak? Yenikapı yolu ne zaman açılacak? İstanbul'da gerçekleştirilecek maraton koşusu nedeniyle bazı yollar belirlenen saatler arasında trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları da belirlerken sürücülerin mağdur olmaması için uyarılarını önceden yaptı. 27 Mart Pazar günü trafiğe çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu ve ne zaman saat kaçta açılacağını araştırıyor. Milyonlarca İstanbullunun kullandığı caddeler 27 Mart'ta bir kaç saatliğine trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Valiliği 27 Mart Pazar günü trafiğe çıkacak olan vatandaşları uyardı. Uyarıda İstanbul'da pek çok yolun trafiğe kapalı olduğu belirtilirken alternatif güzazrgahlar da açıklandı. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kente genelinde 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günleri belirli saatlerde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü Yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı?
İstanul'da 27 Mart Pazar günü kent trafiğinin önemli yolları trafiğe bir kaç saatliğine kapalı olacak. Maraton koşularının tamamlandığı yollarda güvenlik önlemleri alındıktan sonra yeniden trafiğe açılacak. İşte 27 Mart Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar...
27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)
Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)
Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)
Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)
İstanbul kapalı yollara alternatif yollar hangileri?
Atatürk Bulvarı
Avrasya Tünel
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
D 100 Kuzey Güney Yol
Türkeli Caddesi
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadarKüçük Langa Aralığı Caddesi.
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