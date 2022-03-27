İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı? Yollar saat kaçta açılacak? Yenikapı yolu ne zaman açılacak? İstanbul'da gerçekleştirilecek maraton koşusu nedeniyle bazı yollar belirlenen saatler arasında trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları da belirlerken sürücülerin mağdur olmaması için uyarılarını önceden yaptı. 27 Mart Pazar günü trafiğe çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu ve ne zaman saat kaçta açılacağını araştırıyor. Milyonlarca İstanbullunun kullandığı caddeler 27 Mart'ta bir kaç saatliğine trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı? Yollar saat kaçta açılacak? Yenikapı yolu ne zaman açılacak? İstanbul'da gerçekleştirilecek maraton koşusu nedeniyle bazı yollar belirlenen saatler arasında trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları da belirlerken sürücülerin mağdur olmaması için uyarılarını önceden yaptı. 27 Mart Pazar günü trafiğe çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu ve ne zaman saat kaçta açılacağını araştırıyor. Milyonlarca İstanbullunun kullandığı caddeler 27 Mart'ta bir kaç saatliğine trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Valiliği 27 Mart Pazar günü trafiğe çıkacak olan vatandaşları uyardı. Uyarıda İstanbul'da pek çok yolun trafiğe kapalı olduğu belirtilirken alternatif güzazrgahlar da açıklandı. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kente genelinde 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günleri belirli saatlerde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü Yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul'da 27 Mart Pazar hangi yollar kapalı?

İstanul'da 27 Mart Pazar günü kent trafiğinin önemli yolları trafiğe bir kaç saatliğine kapalı olacak. Maraton koşularının tamamlandığı yollarda güvenlik önlemleri alındıktan sonra yeniden trafiğe açılacak. İşte 27 Mart Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar...

27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)

Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

İstanbul kapalı yollara alternatif yollar hangileri?

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadarKüçük Langa Aralığı Caddesi