İstanbul'da Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? İstanbul'da 14 Mart Pazartesiye kadar okullar tatil mi edildi? Günler öncesinden uyarısı yapılan yoğun kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği kentte önlemlerini sıkılaştırdı. Okulların durumu da merak ediliyordu. İstanbul Valiliği'nden milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı duyuruda İstanbul'da okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini belirtti.

İstanbul'da Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? İstanbul'da 14 Mart Pazartesiye kadar okullar tatil mi edildi? Günler öncesinden uyarısı yapılan yoğun kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği kentte önlemlerini sıkılaştırdı. Okulların durumu da merak ediliyordu. İstanbul Valiliği'nden milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı duyuruda İstanbul'da okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini belirtti.

İstanbul'da ar yağışları beklenirken öğrencilerin merak ettiği okulların durumu da netleşti. Meteoroloji'den günler öncesinde yapılan uyarılar kentte son 35 yılın en şiddetli Mart ayı kar yağışının yaşanacağı yönündeydi. İBB ve İstanbul Valiliği gelen uyarılardan sonra kentte alarma geçti ve kar yağışları için hazırlığa başladı. İstanbul Valiliği okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul'da Perşembe ve Cuma okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini duyurdu. Alınan kararlara göre tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi.

İstanbul'da 14 Mart Pazartesiye kadar okullar tatil mi edildi?

İstanbul'da kar yağışları nedeniyle okullar tatil edildi. 14 Mart Pazartesiye kadar tüm eğitim kurumları İstanbul'da tatil olacak.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar şunlar:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1 - "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4 - İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5 - Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

6 - Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.”