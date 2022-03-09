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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart-11 Mart

İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart-11 Mart

İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart-11 Mart okullar tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Meteoroloji'den günler öncesinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından okulların tatil edileceği son dakika olarak açıklandı.

2 Saat Önce
2022-03-09 13:15:19
İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart-11 Mart

İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart-11 Mart okullar tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Meteoroloji'den günler öncesinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından okulların tatil edileceği son dakika olarak açıklandı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı başlamak üzereyken İStanbul Valiliği'nden okulların tatil edileceğine dair flaş açıklama geldi.

İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi?

İstanbul Valiliği okulların kar tatili edileceğini açıkladı. İstanbul Valiliği açıklamasında İstanbul'da okulların tatil edileceğini duyurdu. Buna göre; İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle dün alınan tedbirleri açıklayan İstanbul Valiliği yeni tedbirleri duyurdu.

İstanbul'da okullar tatil mi?

Alınan kararlara göre tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi. Motokuryelerin, motor ve scooterların ise Çarşamba gece yarısından bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da havalar önümüzdeki bir kaç gün soğuyor. Sıfırın altında düşmesiyle İstanbul'da hafta başına kadar kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu...

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Valilik açıklaması geldi mi? İstanbul'da kar tatili var mı?
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