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TIMETURK / GENEL / SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Valilik açıklaması geldi mi? İstanbul'da kar tatili var mı?

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Valilik açıklaması geldi mi? İstanbul'da kar tatili var mı?

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Valilik son dakika açıklaması! Okullar tatil edildi? İstanbul'da beklenen yoğun kar yaüğışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi.

3 Saat Önce
2022-03-09 11:51:44
SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Valilik açıklaması geldi mi? İstanbul'da kar tatili var mı?

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Valilik son dakika açıklaması! Okullar tatil edildi? İstanbul'da beklenen yoğun kar yaüğışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da 10 Mart günü yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı günlük hava raporuna göre bugün öğleden sonra İstanbul'da sulu karın etkili olması bekleniyor. MGM'nin haftalık tahminlerine göre kar yağışının dört gün boyunca etkli olaca öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu , Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 10 Mart Perşembe İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak?
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