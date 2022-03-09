İstanbul'da özel sektör çalışanlarına 10 Mart Perşembe tatil mi? İstanbul'da AVM ve market çalışanları ve işçiler izinli mi? Tam havalar ısınıyor derken Sibirya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'ye doğru giriş yaparak havaların soğumasına neden oldu. Yoğun kar yağışı İstanbul kapılarına dayandı. İstanbul Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu ve pek çok sektörde çalışanların idari izinli olduğunu açıkladı. Özel sektör çalışanları da 10 Mart Perşembe günü kendilerinin izinli olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı.

İstanbul'da özel sektör çalışanlarına 10 Mart Perşembe tatil mi? İstanbul'da AVM ve market çalışanları ve işçiler izinli mi? Tam havalar ısınıyor derken Sibirya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'ye doğru giriş yaparak havaların soğumasına neden oldu. Yoğun kar yağışı İstanbul kapılarına dayandı. İstanbul Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu ve pek çok sektörde çalışanların idari izinli olduğunu açıkladı. Özel sektör çalışanları da 10 Mart Perşembe günü kendilerinin izinli olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı.

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda İstanbul'da şiddetli kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. İstanbul Valiliği ve İBB olası sorunların önüne geçebilmek için bir dizi tedbirleri hayata geçirdi. Bunların başında İstanbul'da okulların tatil edilmesi geliyor. İstanbul'da yğun kar yağışı beklenirken kent genelinde 2 gün boyunca tüm kademelerde eğitimlere ara verileceği açıklandı.

İstanbul'da özel sektör işçilere yarın tatil mi?

İStanbul Valisi Ali Yerlikaya çalışanları ilgilendiren açıklamayı yaptı. Açıklamada İstanbul genelinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

İstanbul'da AVM ve market çalışanları ve işçiler izinli mi?

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda çalışanlarla ilgili şöyle bir duyuru yapıldı: "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Memur nedir?

Memur devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen, emir altında olan kimse anlamında mastar isimdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta. Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.