İstanbul'da özel araç yasağı ne zaman bitecek? Saat kaça kadar otomobil ile trafiğe çıkmak yasak? İstanbul'da yoğun yağan kar nedeniyle trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi adına önemli kararlar alındı. Bunlardan biri de İstanbul'da özel araçlarla trafiğe çıkılması yasağıydı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasağı sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul'da özel otomobilini kullanmak zorunda olan vatandaşlar da yasağın ne zaman, saat kaçta biteceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da özel araçla trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Özellikle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için yeni tedbirler alındı. Bu tedbirlerden biri de özel araçla trafiğe çıkma yasağı. İstanbul'da özel araçları ile işe gitmeyi düşünenler İstanbul'da özel araç yasağı ne zaman bitecek? Saat kaça kadar otomobil ile trafiğe çıkmak yasak? gibi soruları sormaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada yasağın detaylarını paylaştı...

İstanbul'da özel araç yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasağı sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir."

Edirne'den İstanbul'a girişler yasak mı?

Ali Yerlikaya Trakya'dan İstanbul'a araçla giriş yasağının devam ettiğini de açıkladı. İkinci bir karara kadar Trakya bölgesinden İstanbul'a araçla girişler yasak.

Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasak mı?

Anadolu istikametinden İstanbul'a girişlerin de bir süre daha yasak olduğu belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" demişti.