Otobüs seferleri iptal mi? İstanbul'da İETT otobüsleri çalışıyor mu? Otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu? İstanbul'da yoğun kar yağışı en çok da trafiğe çıkan vatandaşları etkiledi. İşlerine gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar yollardaki kar manzaraları nedeniyle işe gitmekte geç kaldı. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı. Uzun süre otobüs beklemek zorunda kalan vatandaşlar 'İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? gibi soruları sormaya başladı.

Otobüs seferleri iptal mi? İstanbul'da İETT otobüsleri çalışıyor mu? Otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu? İstanbul'da yoğun kar yağışı en çok da trafiğe çıkan vatandaşları etkiledi. İşlerine gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar yollardaki kar manzaraları nedeniyle işe gitmekte geç kaldı. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı. Uzun süre otobüs beklemek zorunda kalan vatandaşlar "İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? gibi soruları sormaya başladı.

Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da önemli tedbirler hayata geçirildi. İstanbul'da özel araçlarla dışarı çıkmak ysaklandı. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Şehirde olumsuz hava koşullarının devam emektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek." Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti. Özel araçları ile işe gidemeyen vatandaşlar İstanbul'da İETT otobüs, metro, metrobüs seferlerinin devam edip etmediğini araştırmaya başladı.

Otobüs seferleri iptal mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bir uyarı daha geldi. Yerlikaya Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul'da İETT otobüsleri çalışıyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan husisi otomobillerle trafiğe çıkmaya dair önemli bir karar duyuruldu. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Şehirde olumsuz hava koşullarının devam emektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek." Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.

İETT otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu?

İstanbul'da İETT seferleri çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da işe gitmek zorunda olan vatandaşları işyerine yetiştirmek için İETT ekipleri hummalı şekilde çalışıyor.

25 Ocak Salı Marmaray seferleri bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da Marmaray seferlerine dair açıklama geldi. Açıklamada "Yolcularımıza önemli duyuru; İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının şehir ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Bakanlığımıza bağlı @Marmaraytcdd seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.