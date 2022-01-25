Bugün Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Salı Marmaray seferleri bedava mı? Marmaray saat kaça kadar ücretsiz? İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini giderek artırıyor. İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı pazartesi günü etkisini artırmıştı. İstanbul'da ulaşımda yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için Marmaray seferlerinin ücretsiz olmasına karar verilmişti. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da 25 Ocak salı günü Marmaray seferlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki Marmaray ücretli mi?

Bugün Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Salı Marmaray seferleri bedava mı? Marmaray saat kaça kadar ücretsiz? İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini giderek artırıyor. İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı pazartesi günü etkisini artırmıştı. İstanbul'da ulaşımda yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için Marmaray seferlerinin ücretsiz olmasına karar verilmişti. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da 25 Ocak salı günü Marmaray seferlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki Marmaray ücretli mi?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı bazı tedbirlerin alınmasına neden oldu. İstanbul'ta yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların trafiğe çıkması zorunlu olmadıkça yasaklandı. İşe gidecek olan vatandaşlar da kar yağışı nedeniyle oldukça zorluk yaşadı. İstanbulluların en sık kullandığı ulaşım araçlarından olan Marmaray ile ilgili de önemli karar alındı.

Bugün Marmaray ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.' açıklamasını yaptı.

25 Ocak Salı Marmaray seferleri bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da Marmaray seferlerine dair açıklama geldi. Açıklamada "Yolcularımıza önemli duyuru; İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının şehir ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Bakanlığımıza bağlı @Marmaraytcdd seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.

Marmaray nedir?

Marmaray, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 km), delme tüneller (toplam 9,4 km), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 km), üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstünde üçüncü bir hat inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır.