İstanbul'da motosiklet (motokurye) yasağı ne zaman bitecek? Moto kurye yasağı bitti mi? 12, 13, 14 Mart motosiklet kullanmak yasak mı? sorusu pek çok motosiklet kullanıcısı tarafından soruluyor. Özellikle moto kuryelik yapan vatandaşlar çalışmadıkları günlerde gelir elde edemiyor ve yasağın bir an önce kalkmasını bekliyor. 12 Mart Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışlarının en yoğun olacağı gün olduğu açıklandı Dolayısıyla 12 Mart'ta motosiklet ve moto kurye trafiğe çıkış yasağı devam ediyor. Ancak 13 Mart Pazar ve 14 Mart Pazartesi ünü için hava koşullarına göre karar verilecek.

İstanbul'da motosiklet (motokurye) yasağı ne zaman bitecek? Moto kurye yasağı bitti mi? 12, 13, 14 Mart motosiklet kullanmak yasak mı? Özellikle moto kuryelik yapan vatandaşlar çalışmadıkları günlerde gelir elde edemiyor ve yasağın bir an önce kalkmasını bekliyor. 12 Mart Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışlarının en yoğun olacağı gün olduğu açıklandı Dolayısıyla 12 Mart'ta motosiklet ve moto kurye trafiğe çıkış yasağı devam ediyor. Ancak 13 Mart Pazar ve 14 Mart Pazartesi ünü için hava koşullarına göre karar verilecek.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dagalsaı İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelinde kar yağışı yağmaya başladı. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar yağışları nedneiyle kentte hayat da olumsuz etkilenmeye başladı. Yollarda yaşanan ulaşım sıkıntıları nedeniyle işe gitmek zorunda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

İstanbul'da motosiklet (motokurye) yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medaydan yptığı açıklamada 11 Mart Cuma günü saat 19.00'dan itibaren motosiklet ve moto kurye yasağını duyurmuştu. Vali Yerlikaya sürücülerin güvenliği için motosiklet ile trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Moto kuryelerde bu yasak kapsamında çalışamayacak.

Moto kurye (motosiklet) yasağı bitti mi?

Moto kurye yasağı henüz bitmedi. Trafiğe motosikletle çıkma yasağının hava koşullarına bakılarak karar verileceği beliritliyor. Hava koşulları sürücüler için gücenli olduğu zaman moto kurye yasağı kalkacaktır.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

İstannul'da kar yağışlarının 14 Mart Pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yerlikaya, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

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