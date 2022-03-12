Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 12 Mart Cumartesi İstanbul'da hususi arabayla trafiğe çıkmak yasak mı serbest mi? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da 12 Mart Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışının en yoğun yağacağı gün olacak. Uzmanlar zorunlu olmadıkça İstanbul'da dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Cuma günü yoğun şekilde yağan kar yağışının 12 Mart Cumartesi günü etkisini daha da artıracağı açıklandı. Yer yer gök gürültülü şekilde kar yağışının devam etmesi beklenirken araç sahipleri de araçla dışarı çıkmanın yasak olup olmadığını merak ediyor.

İstanbul'da özel araç yasağı var mı?

İstanbul'da özel araçlarla trafiğe çıkmanın yasak olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sürücüler gerekli önlemleri alarak, güvenliklerini düşünerek yola çıkabilir. Ancak uzamanlar çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

12 Mart Cumartesi İstanbul'da hususi arabayla trafiğe çıkmak yasak mı serbest mi?

İstanbul'da yoğun kar yağışları 12 Mart Cumartesi günü daha yoğun olacak. İstanbul'da yağışların şiddetlenmesi ile araçlar yolda kalabilir. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" diyerek uyarıda bulundu.

"Gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Yerlikaya, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

İstanbul'da motosiklet ve moto kurye yasağı devam ediyor mu?

Vali Yerlikaya 11 Mart Cuma günü açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında şunları söylemişti: Bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır." .