İstanbul'da moto kurye yasağı devam ediyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? 12 Mart-13 Mart

İstanbul'da moto kurye yasağı devam ediyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? 12 Mart Cumartesi günü Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha geldi. İstanbul'da kar yağışlarının Cumartesi günü daha şiddetli olacağı açıklandı ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı. İstanbul Valisi Yerlikaya motosiklet kullanımını 11 Mart'ta saat 19.00'dan itibaren yasaklandığını duyurmuştu. Moto kuryelerin de bu kapsamda trafiğe çıkma yasağı devam ediyor. Peki İstanbul'da moto kurye yasağı ne zaman bitecek? Moto kurye yasağı bitti mi?

İstanbul'da soğuklar etkisini artırarak devam ediyor. Son 35 yılın en şiddetli Mart kışı olacağı günler öncesinden belirtilmişti. İstanbul'a beklenen soğuk hava dalgasının ulaşmasıyla kar yağışları da 11 Mart Cuma sabahı başladı. Kenti beyazlara bürüyen kar yağışıyla beraber pek çok yasak da devreye sokuldu. Bunlardan biri de motosiklet kullanmanın yasaklanması oldu. Peki İstanbul'da 12 Mart Cuma ve 13 Mart Cumartesi moto kurye yasağı devam ediyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? İstanbul'da mosikklet kullanmak yasak mı? Moto kurye yasağı ne zaman bitecek? Moto kurye (motosiklet) yasağı bitti mi?

İstanbul'da moto kurye yasağı devam ediyor mu?

Yoğun kar yağışları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerliklaya yeni tedbirleri duyurdu. Yerlikaya 11 Mart Cuma günü yaptığı açıklamasında motosklet ve moto kurye yasağına ilişkin şunları söyledi: "Bugün (11 Mart) saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır."

Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı?

Motosiklet ve moto kurye yasağı İstanbul'da halen devam ediyor. Kar yağışının ve buzlanmanın sona ermesinden sonra yasağın kaldırılması bekleniyor.

İstanbul'da kaç tane moto kurye var?

İstabbyl trafiğinde sık sık karşılaşılan moto kuryelerin sayısı son yıllarda giderek arttı. Dijital marketçilik uygylamalarının da yaygınlaşmasıyla moto kurye sayısında patlama yaşandı. İstanbul'da 50 binden fazla moto kurye olduğu belirtiliyor.

Araçla trafiğe çıkmak yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşları uyardı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.