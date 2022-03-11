İstanbul'da İETT otobüsleri iptal mi? Bugün (11 Mart) İETT seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? sorusu İstanbul'da yola çıkacak vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. İstanbul'da 11 Mart Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı kentte kalın bir kar tabakasının oluşmasına neden oldu. Kar yağışları nedeniyle işe gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da İETT otobüs seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. İBB'den yapılan açıklamada kar yağışlarında İETT otobüslerinin vatandaşın hizmetinde olacağı belirtilmişti.

İstanbul'da İETT otobüsleri iptal mi? Bugün (11 Mart) İETT seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? sorusu İstanbul'da yola çıkacak vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. İstanbul'da 11 Mart Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı kentte kalın bir kar tabakasının oluşmasına neden oldu. Kar yağışları nedeniyle işe gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da İETT otobüs seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. İBB'den yapılan açıklamada kar yağışlarında İETT otobüslerinin vatandaşın hizmetinde olacağı belirtilmişti.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini artırımaya devam ediyor. 11 Mart Cuma gecesinde başlayan yoğun kar yağışı kenti beyazlara bürüdü. İstanbul'da kar yağışları devam ederken sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar İETT otobüslerinin çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladı. Kar yağışları nedeniyle kar kalınlığı yer yer 20 santime ulaşmış durumda.

İstanbul'da İETT otobüsleri iptal mi?

İstanbul'da İETT otobüsleri çalışmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler yaşanabiliyor ancak İETT otobüsleri çalışıyor. İETT mobil uygulaması ve ALO 153 üzerinden İETT otobüs seferleri iile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bugün (11 Mart) İETT seferleri iptal mi edildi?

İistanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle bazı seferlerde iptal olabilir ancak İstanbul genelinde İETT otobüsleri ve minibüsler çalışmaya devam ediyor.

İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından kar yağışını ilişkin açıklamalarda bulundu. "5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak."

İstanbul'a TIR ve Kamyon girişleri yasaklandı

Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.