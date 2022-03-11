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İstanbul'da otobüsler iptal mi edildi? 11 Mart şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da yolcu otobüsü yasaklandı mı?

İstanbul'da otobüsler iptal mi edildi? 11 Mart şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da yolcu otobüsü yasaklandı mı? 11 Mart gecesi başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde kentti beyazlara bürüdü. Yoğun kar yağışı yağmaya devam ederken İstanbul ile ilgili yeni tedbirleri Vali Yerlikaya duyurdu. Şehirlerarası seyahat planı olanlar bu açıklama ile üzülebilir.

32 Dakika Önce
2022-03-11 09:08:49
İstanbul'da otobüsler iptal mi edildi? 11 Mart şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da yolcu otobüsü yasaklandı mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da dondurucu yüzünü göstermeye başladı. Hızlı bir şekilde soğuyan hava ile birlikte kentte kar yağışları da etkisini göstermeye başladı. 11 Mart Cuma gecesi başlayan şiddetli kar yağışı kentti ykalın bir kar tabaasıyla kaplanmasına neden oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yağışların şiddetlenmesi üzerine yeni tedbirleri duyurdu.

İstanbul'da otobüsler iptal mi edildi?

İstanbul'ad şehirlerarası yolcu seferleri ertelendi. Açıklamayı Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya,Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

11 Mart şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?

11 Mart Cuma günü İStanbul'da otogarlardan otobüs çıkışları yasaklandı. Otogardan şehirlerarası seyehat yapmak isteyen vatandaşlar bir süre beklemek zorunda kalacak.

Trakya'dan ve Anadolu'dan İstanbul'a TIR ve kamyon girişi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan önmelleri tek tek duyurdu. Yerlikaya" Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

AFAD'tan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. .

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