11 Mart İstanbul'da minibüs var mı? Bugün İstanbul'da İETT otobüsler ve minibüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs yok mu? sorusu İstanbul'da işe girmek isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da 11 Mart Cuma sabahı yoğun kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Ana yollarda ekiplerin çalışması sürerken çalışanlar otobüs ve minibüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

11 Mart İstanbul'da minibüs var mı? Bugün İstanbul'da İETT otobüsler ve minibüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs yok mu? sorusu İstanbul'da işe girmek isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da 11 Mart Cuma sabahı yoğun kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Ana yollarda ekiplerin çalışması sürerken çalışanlar otobüs ve minibüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

11 Mart gecesi başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kenti adeta esir aldı. Sibisya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının başlaması en çok ulaşım hatlarını etkiledi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde dışarı çıktıklarında otobüs ve minibüslerin İstanbul'da çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başldı. Binlerce kişi Alo 153 beyaz masa hattını arayarak İETT otobüsleri ile bilgi almaya başladı.

11 Mart İstanbul'da minibüs var mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada İstanbul'da İETT otobüslerinin vatandaşa hizmet vermeye devam edeceğini açıklamıştı. Yoğun kar yağışı nedeniye ara yollarda araç trafiğine kapatılmış olabilir ancak ana yollarda İETT ve minibüsler yolcu almaya devam edecek. Sibirya üzerinden İstanbul'a giren soğuk hava dalgası yoğun kar yağışı olarak etkisini göstermeye başladı. Megakent'te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu.

Otogarlardan şehirlerarası yolcu otobüsü çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 11 Mart Cuma için alınan yeni önlemleri duyurdu. Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı

Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a giriş yapmak isteyen tır ve kamyonlara ikinci bir emre kadar izin verilmiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesislerinde (OHT) beklemeleri gerektiğini duyurdu. .