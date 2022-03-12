İstanbul'da bugün İETT otobüsler çalışıyor mu? 12 Mart-13 Mart İstanbul'da otobüs minibüs var mı? Bu akşam otobüs ve minibüs var mı?

İstanbul'da bugün İETT otobüsler çalışıyor mu? 12 Mart-13 Mart Pazar İstanbul'da otobüs minibüs var mı? Bu akşam otobüs ve minibüs var mı? sorusu işe gitmek zorunda olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yoğun kar yağışı en çok trafiğin aksamasına neden oluyor. İşe giderken ve iş dönüşünde İstanbullular otobüs ve minibüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Dakikalarca beklemelerine rağmen İETT otobüsleri ve minibüs bulamayanlar ALO 153'ü arayarak otobüs seferleri hakkında bilgi alıyor. Peki 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar İETT otobüsleri çalışıyor mu?

İstanbul'da bugün İETT otobüsler çalışıyor mu? 12 Mart-13 Mart Pazar İstanbul'da otobüs minibüs var mı? Bu akşam otobüs ve minibüs var mı? İşe gitmek için yoğun kar yağışında yola çıkmak zorunda olan vatandaşlar İETT otobüslerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İETT sefer saatlerine bakarak yola çıkan ancak dakikalarca otobüs bekleyenler minibüslerin de geçmemesiyle endişelendi. Peki İstanbul'da minibüsler ve otobüsler 12 Mart Cumartesi ve 14 Mart Pazar günü var mı?

İstanbul'da bugün İETT otobüsler çalışıyor mu?

İstanbul'da beklenen soğuk hava dalgası kentte kendisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışlarının etkisiyle hayat olumsuz etkilenmeye başlandı. İstanbul'da yollarda da sıkıntışar meydana geldi. İşine gitmek isteyen, hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar İETT otobüsleri çalışıyor mu sorusuna yanıt aıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığığı açıklamada "Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek.Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.'' dedi.

12 Mart-13 Mart Pazar İstanbul'da otobüs minibüs var mı?

İBB Başkanı İmamoğlu kentte yaşanan yoğun kar yağışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara uyarı da yapan İmamoğlu şunları söyledi: "Bugün yağış devam edecek belli aralıklarla dönem dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir birkaç kilometre ileride sizi kar karşılayabilir hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın"

Bu akşam otobüs ve minibüs var mı?

Ekrem İmamoğlu vapur seferlerinin durdurulduğunu ancak diğer ulaşım kanalalrının açık olduğunu belirtti. İmamoğlu açıklamasında şunları belirtti: "Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 02.00'ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT'miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar."