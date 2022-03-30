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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da bu sene Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nerelerde kurulacak?

İstanbul'da bu sene Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nerelerde kurulacak?

İstanbul'da bu sene Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nerelerde kurulacak? Bereket ve paylaşma ayı olan her ramazan ayında Türkiye'nin her ilinde onlarca iftar çadırı kuruluyordu. İhtiyaç sahipleri ve iftar saatinde evine yetişemeyecek olan vatandaşlar bu Ramazan çadırlarında oruçlarını açıyordu. Ancak korona salgını başladığı günden bu yana iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranlarının artmasıyla 2022 Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağı şimdiden merakla bekleniyor.

3 Saat Önce
2022-03-30 15:23:25
İstanbul'da bu sene Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nerelerde kurulacak?

İstanbul'da bu sene Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nerelerde kurulacak? Bereket ve paylaşma ayı olan her ramazan ayında Türkiye'nin her ilinde onlarca iftar çadırı kuruluyordu. İhtiyaç sahipleri ve iftar saatinde evine yetişemeyecek olan vatandaşlar bu Ramazan çadırlarında oruçlarını açıyordu. Ancak korona salgını başladığı günden bu yana iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranlarının artmasıyla 2022 Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Koronavirüs salgını döneminde alınan kısıtlamalar nedeniyle Ramazan (iftar) çadırlarının hizmet vermesi durdurulmuştu. Koronavirüs bulaş riskinin önüne geçilmesi için alınan bu kararın 2022 yılında uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu.

İstanbul'da bu sene Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı?

Aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte 2022 yılı Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da bir açıklama yapması bekleniyor.

2022 İftar çadırı nerelerde kurulacak?

İftar çadırlarının kurulması yönünde bir karar alınırsa, İstanbul'un tüm ilçelerinde belediyeler ve yardımseverlerin işbirliğinde iftar çadırları kurulabilir.

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Erbaş toplantıda milyonlarca kişinin merak ettiği konuya da açıklık getirdi. Salgın hastalık sebebiyle iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaatle birlikte kılınacağını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyleyen Ali Erbaş, bu süreçte devam eden tedbirlere ve hassasiyetlere riayet edilmesi gerektiğini, cami ve mescitlerde alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.

2021 Ramazan ayında iftar çadırı yasaklanmıştı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle Ramazan ayına kısıtlama kararları alındı. Vatandaşlar da Ramazan ayında ramazan çadırı kurulacak mı sorusunu sormaya başladı. Korona pandemisi ndeniyle bu sene de ramazan çadırları kurulamayacak. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp, sosyal mesafe kuralını çiğnememesi için gerekli tüm tedbirler alınacak.

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