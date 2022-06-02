İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) hız sınırı kaç? İstanbul-Ankara yolunda (O-4) hız limiti kaç km oldu? Otoyollarda hız limitlerinin yükseltilmesine karar verildi. Bazı otoyollarda 130 kilometreye çıkan hız sınırları bazı yollarda ise 140 kilometre hıza çıktı. Türkiye'nin en işlek yollarından olan İstanbul-Ankara yolu (Anadolu Otoyolu) hız sınırı da güncellendi. Günde on binlerce aracın geçiş yaptığı İstanbul-Ankara yolu hız limiti kaç km'ye çıktı?

İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) hız sınırı kaç? İstanbul-Ankara yolunda (O-4) hız limiti kaç km oldu? Otoyollarda hız limitlerinin yükseltilmesine karar verildi. Bazı otoyollarda 130 kilometreye çıkan hız sınırları bazı yollarda ise 140 kilometre hıza çıktı. Türkiye'nin en işlek yollarından olan İstanbul-Ankara yolu (Anadolu Otoyolu) hız sınırı da güncellendi. Günde on binlerce aracın geçiş yaptığı İstanbul-Ankara yolu hız limiti kaç km'ye çıktı?

Sürücüler uzun süredir otoyollarda hız sınırlarının düşük olduğunu bunun yükseltilmesi gerektiğini belirtiyordu. Otoyol hız sınırlarının güncellenmesi için beklenen çalışma geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yeni yolların yaygınlaşması, araç teknolojisinde yaşanan gelişmeler gibi nedenlerle bazı yollarda hız sınırları yükseltildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) hız sınırı kaç?

1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bazı otoyolların hız limitlerinde 10-20 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. Hız sınırlarında güncelleme yapılan otoyollardan biri de İstanbul-Ankara yolu olarak bilinen Anadolu Otoyolu. Ankara İstanbul yolunda 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

İstanbul-Ankara yolunda (O-4) hız limiti kaç km oldu?

1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında İstanbul-Ankara yolunda hız sınırı 10 km arttı. Buna göre İstanbul-Ankara yolunda yeni kurala göre hız sınırı 130 km/saat olacak.

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı kaç oldu?

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı da değişti. Buna göre Avrupa otoyolunda hız sınırı 130 km'ye çıkacak. Ayrıca Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Kuzey Marmara hız sınırı arttı mı?

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümünde hız sınırında artışa gidildi. 1 Temmuz'dan itibaren bu yolda 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Malkara-Çanakkale otoyolu hız sınırı kaç?

Malkara-Çanakkale otoyolunda 1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanacak hız sınırı 140 km/saat.

Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı yolu hız sınırı kaç?

Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı yolunun hız sınırı da yükseltildi. Yolda uygulanacak yeni hız sınırı 140 km/saat.

Ankara-Niğde yolu hız sınırı arttı mı?

Ankara-Niğde otoyolunda da 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.