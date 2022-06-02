Radar hız sınırı kaç oldu? Hız sınırı (limiti) yükseldi mi? Otomobil hız sınırı 140'a mı çıktı? Hangi oto yollarda hız sınırı arttı? gibi sorular araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yolların yenilenmesi, otomobil teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve trafik kurallarında bilincin artması nedeniyle yollarda uygulanan hız sınırlarının artırılması isteniyordu. Sürücülerden gelen istek doğrultusunda hız sınırları artırıldı. Son dakika açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı (radar) 1 Temmuz'dan itibaren bazı yollarda 130 kilometre/saate, bazı yollarda ise 140 kilometre/saate çıktı.

Radar hız sınırı kaç oldu? Hız sınırı (limiti) yükseldi mi? Otomobil hız sınırı 140'a mı çıktı? Hangi oto yollarda hız sınırı arttı? gibi sorular araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yolların yenilenmesi, otomobil teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve trafik kurallarında bilincin artması nedeniyle yollarda uygulanan hız sınırlarının artırılması isteniyordu. Sürücülerden gelen istek doğrultusunda hız sınırları artırıldı. Son dakika açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı (radar) 1 Temmuz'dan itibaren bazı yollarda 130 kilometre/saate, bazı yollarda ise 140 kilometre/saate çıktı.

Geçtiğimiz günlerde otoyol araç hız sınırlarına ilişkin çalışma yapılacağı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." demişti. Son dakika gelişmesine göre hız sınırının artırıldığı yollar belli oldu.

Hız sınırı (limiti) yükseldi mi?

Otoyollarda hız sınırına dair beklenen gelişme duyuruldu. 1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre otoyollarda hız sınırı artacak.

Radar hız sınırı kaç oldu?

Hız sınırı bazı otoyollarda 130 km'ye bazı yollarda ise 140 km'ye kadar çıktı. Hız sınırı artışları sürücüleri memnun etti.

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) hız sınırı kaç oldu?

Hız sınırı güncellmesine göre; Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Kuzey Marmara hız sınırı kaç oldu?

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

Yeni otoyol hız sınırları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.