İstanbul'a şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da yolcu otobüsleri çalışmıyor mu? Otogardan otobüsler kalkmıyor mu?

İstanbul'a şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışmıyor mu? Otogardan otobüsler kalkmıyor mu? sorusu İstanbul Valiliğin açıkladığı karardan sonra sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'a günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı geldi. İstanbul Valiliği kentte hayatı olumsuz etkilemesi beklenen kar yağışları nedeniyle bir takım kararları devreye soktu. Alınan karar doğrultusunda 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren İstanbul'da şehirlerarası yolcu otobüslerinin seferleri durduruldu.

İstanbul'a şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışmıyor mu? Otogardan otobüsler kalkmıyor mu? sorusu İstanbul Valiliğin açıkladığı karardan sonra sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'a günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı geldi. İstanbul Valiliği kentte hayatı olumsuz etkilemesi beklenen kar yağışları nedeniyle bir takım kararları devreye soktu. Alınan karar doğrultusunda 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren İstanbul'da şehirlerarası yolcu otobüslerinin seferleri durduruldu.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaştı. Kar yağışının başladığı kentte soğuk havaların 14 Mart Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanların günler öncesinden yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'a ilk kar yağışı başladı. İstanbul'da kar yağışlarının başlamasından sonra İstanbul Valiliği çok önemli kararlar aldı.

İstanbul'a şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi edildi?

Şehirlererası seyehat için bileti olan vatandaşlar "İstanbul'da yolcu otobüsleri çalışmıyor mu? Otogardan otobüsler kalkmıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Valilikten yapılan açıklamada "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulmasına karar verildi." denildi.

İstanbul'da yolcu otobüsleri çalışmıyor mu?

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da otogarlardan otobüs kalkışına engel getirildi. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin seferleri durduruldu.

İşe İstanbul'da ulaşım alanında alınan kararlar

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulmasına karar verildi.

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyaha eden kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişlerinin 9 Mart Çarşamba saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına karar verildi.

AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verildi.

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi karar verildi.