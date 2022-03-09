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10 Mart okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? 10-11 Mart kar tatili açıklaması

10 Mart okullar tatil mi? İstanbul'da 10-11 Mart 2022 tarihlerinde okulların tatil olacağı haberleri gündeme geldi. Veliler hangi şehirlerde kar tatili yapıldığını merak ediyor. Kar tatili olacak mı? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

29 Dakika Önce
2022-03-09 14:51:44
10 Mart okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? 10-11 Mart kar tatili açıklaması

İstanbul'da 10-11 Mart 2022 tarihlerinde okulların tatil olacağı haberleri gündeme geldi. Veliler hangi şehirlerde kar tatili yapıldığını merak ediyor. Kar tatili olacak mı? İşte merak edilen kar tatili açıklamaları...

10 Mart okullar tatil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Veliler ve öğrenciler 10-11 Mart günlerinde tatil olup olmayacağını merak ediyor.

İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da okullarda "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi." açıklamasında bulunuldu.

Hangi şehirlerde okullar tatil?

Valiliklerden gelen açıklamalara göre Bitlis ve İstanbul'da kar tatili olacak. Bitlis'te kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerin tatil olmasına karar verildi. .

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