İstanbul'da motosiklet (moto kurye) yasak mı? İstanbul'da motosiklet kullanımı yasağı ne zaman bitecek? (10-11 Mart)

İstanbul'da motosiklet (moto kurye) yasak mı? İstanbul'da motosiklet kullanımı yasağı ne zaman bitecek? Sibirya üzerinden İstanbul'a doğru ilerleyen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul için kritik tedbirler alındı. İlk olarak okulların tatil edildiği açıklandı. Ardından kamu çalışanları ve işçilerin idari izinli sayıldığı açıkladı. Kent ulaşımı ile ilgili de ciddi tedbirler hayata geçirilirken motosiklet kullanımı yasaklandı. Motosiklet sürücülerin ve moto kuryelerin sağlığı göz önünde bulundurularak İstanbul'da Motokuryeler, motor ve scooter'ların trafiğe çıkmasına yasak getirildi. Peki İstanbul'da moto kurye (motosiklet) yasağı devam ediyor mu?

İstanbul'da motosiklet (moto kurye) yasak mı? İstanbul'da motosiklet kullanımı yasağı ne zaman kalkacak? Sibirya üzerinden İstanbul'a doğru ilerleyen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul için kritik tedbirler alındı. İlk olarak okulların tatil edildiği açıklandı. Ardından kamu çalışanları ve işçilerin idari izinli sayıldığı açıkladı. Kent ulaşımı ile ilgili de ciddi tedbirler hayata geçirilirken motosiklet kullanımı yasaklandı. Motosiklet sürücülerin ve moto kuryelerin sağlığı göz önünde bulundurularak İstanbul'da Motokuryeler, motor ve scooter'ların trafiğe çıkmasına yasak getirildi. İstanbul'da moto kurye (motosiklet) yasağı devam ediyor mu?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan tolantıda kar yağışının getireceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler açıklandı. İstanbul'da yoğun kar yağışı kendisini gösterirken motosiklet sürücüler ile ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul'da yüz binlerce motorsiklet sürücüsü ve moto kuryeyi ilgilendiren önemli bir yasak da duyuruldu.

İstanbul'da motosiklet (moto kurye) yasak mı?

İstanbul Valiliği beklenen kar yağışı ile igili önemli kararlar aldı. Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi.

İstanbul'da motosiklet kullanımı yasağı ne zaman kalkacak?

İstanbul'da moto kurye yasaklarının kaldırılması hava koşullarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak hava durumu ortadan kalktığı zaman İstanbul'da motosiklet ve moto kurye yasağının da kaldırılması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden ulaşıma ile ilgili kararlar

Kent genelinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ulaşımını ilgilendiren önemli kararlar alındı. İşte İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar;

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi.

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulmasına karar verildi.

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyaha eden kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişlerinin 9 Mart Çarşamba saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına karar verildi.

AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verildi. .