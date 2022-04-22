Emekli memur maaşları 29 Nisan'da mı yatacak? 4-C emekli memur Mayıs maaşı 29 Nisan'da mı alacak? Emekli maaşında ikramiye olacak mı?

Emekli memur maaşları 29 Nisan'da mı yatacak? 4-C emekli memur Mayıs maaşı 29 Nisan'da mı alacak? Emekli maaşında Ramazan bayram ikramiyesi olacak mı? soruları milyonlarca memur emeklisi tarafından sorulmaya başlandı. Memur emeklileri 2022 yılında Ramazan ayında emekli ikramiyelerine iyi bir artış bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklama bayram ikramiyelerine zam yapılamayacağı yönündeydi. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da belli oldu. İşte memur emeklileri için bayram ikramiyeleri tarihleri...

Emekli memur maaşları 29 Nisan'da mı yatacak? 4-C emekli memur Mayıs maaşı 29 Nisan'da mı alacak? Emekli maaşında Ramazan bayram ikramiyesi olacak mı? soruları milyonlarca memur emeklisi tarafından sorulmaya başlandı. Memur emeklileri 2022 yılında Ramazan ayında emekli ikramiyelerine iyi bir artış bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklama bayram ikramiyelerine zam yapılamayacağı yönündeydi. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da belli oldu. İşte memur emeklileri için bayram ikramiyeleri tarihleri...

Milyonlarca emekli yılda 2 defa aldığı bayram ikramiyelerine zam yapılmasını bekliyordu. Gelen haberlerden sonra emekli ikramiyelerinin bu sene de 1100 TL olarak hesaplara yatacağı duyuruldu. Emeklileri heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı.

Emekli memur maaşları 29 Nisan'da mı yatacak?

4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

4-C emekli memur maaşı 29 Nisan'da mı alacak?

4-C statüsünden emekli olan milyonlarca memur maaşlarını 29 Nisan'da alcak.

Emekli maaşında Ramazan bayram ikramiyesi olacak mı?

Memur maaşlarında Ramzan bayramı emekli ikramiyeleri de yer alacak.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan'da yatacak.

2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'nin sorularını yanıtladı. Emekli bayram ikramiyelerine dair açıklama yapan Bilgin "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.