İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler

YKS 2. ek yerleştirme tercihleri başladı. 2021 yılında üniversite yolunda son tercih olma bakımından kritik öneme sahip olan YKS 2. ek tercihlerde bir çok aday AÖF 4 yıllık bölümlerden birini seçmek istiyor. AÖF'de eğitimlerini devam ettirmek isteyenlerin kafasında İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler hangileri? AÖF 4 yıllık en iyi bölümler neler? AÖF (Açıköğretim Fakültesi) atanması kolay 4 yıllık bölümler hangileri? sorusu var. İşte AÖF 4 yıllık bölümlere dair detaylar...

Ülkemizde Ortaokul ve lise dönemide dahil olmak üzere milyonlarca öğrenci eğitimleri açıköğretim sistemi üzerinden devam ettiriyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler ilk tercihlerini yaptı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından adayların ek tercih işlemleri başladı. 1 Ekim'de açıklanan ek tercih sonuçları ile üniversiteye yerleşemeyen adaylar için son tercih 2. ek tercih işlemleri 14 Ekim'de başladı. Adayların bir kısmı bu tercihlerinde AÖF bölümlerini tercih edecek. Adaylar AÖF 4 yıllık bölümlerden hangilierinin atanması ve iş bulma imkanlarının daha iyi olduğu araştırmaya başladı. Peki AÖF 4 yıllık en iyi 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler

Bir çok kişi YKS tercih döneminde atanma imkanı yüksek, kolay iş bulabilecekleri bölümleri araştırmaya başlıyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var her AÖF bölümünün kendine özel iş imkanı vardır. Adaylar bölüm seçerken kendi kişiliklerine uygun bölüm seçmesinde fayda var. İşte AÖF 4 yıllık bölümler;

Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi (AÖF) 4 yıllık böllümler

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Uzaktan Eğitim 4 yıllık bölümler

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

EKONOMETRİ

GAZETECİLİK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

İKTİSAT

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

MALİYE

RADYO TV VE SİNEMA

İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Açıköğretim Fakültesi 4 yıllık bölümler

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Atatürk Ünüversitesi (ATA AÖF) 4 yıllık bölümler

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

AÖF'ye kayıtlı kaç öğrenci var?

2019-2020 akademik döneminde açıköğretimdeki öğrenci sayısı Anadolu Üniversitesi'nde 3 milyon 436 bin 368; Atatürk Üniversitesi'nde 364 bin 965 ve İstanbul Üniversitesi'nde 315 bin 365 olmak üzere toplam 4 milyon 116 bin 698'e ulaştı.

