İş bulması en kolay olan bölümler (meslekler) | 4 yıllık-2 yıllık üniversite iş garantisi olan bölümler hangileri? İşsiz kalınmayacak meslekler neler?

İş bulması en kolay olan bölümler (meslekler) | YKS tercihleri başladı ve üniversiteli olma yolunda adaylar hayatlarının en kritik tercihlerini yapmaya başladı. Üniversite bölüm tercihlerinde en önemli etken mezun olduktan sonra iş durumudur. 4 yıllık-2 yıllık üniversite iş garantisi olan bölümler hangileri? İşsiz kalınmayacak meslekler neler? gibi sorulara şu sıralar pek çok kişi yanıt arıyor. Adaylar iş bulma garantisi olan ve mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilecekleri bölümleri tercih listesine ekliyor.

YKS sınav maratonu geride kaldı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile milyonlarca kişi için tercih süreci başladı. 2022 YKS sınavında baraj uygulamasının kalktığı için sınava giren ve puanı hesaplanan her aday üniversite tercihi yapabilecek. Tercih stersinde olan gençler mezun olduktan sonra iş bulma garantisi olan mesleklerin hangileri olduğunu merak ediyor.

İş bulması en kolay olan bölümler (meslekler)

İş bulma garantisi olan mesleklerin hangileri olduğu YKS tercih döneminde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bilişim, sağlık bölümleri, tıp, gibi bölümlere bu sene de oldukça fazla talep olacak. İş bulma garantisi olan meslekler zaman zaman değişebiliyor. Ülke şartlarına ve gelişen teknolojiye bağlı olarak mesleklerin iş durumu farklılaşabiliyor. Örneğin; Okul öncesi öğretmenliğinde şu sıralar alımlar oldukça fazla ve atanması kolay olan bu bölümde ilerleyen günlerde atama oranları kısıtlı olabilir. YKS tercihi yaparken rehberlik biriminden ve uzmanlardan destek almakta büyük fayda var.

4 yıllık-2 yıllık üniversite iş garantisi olan bölümler hangileri?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu'ndan alınan mezun bilgilerini analiz ederek Türkiye'de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri açıkladı. Cumhurbaşkanlığı'na göre en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek şöyle:

TIP

Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.

ECZACILIK

Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.

ODYOLOJİ

İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.

FİZYOTERAPİ

Bu bölümden mezun olanların ilk altı ayda iş bulma oranı yüzde 57.8. Öğrencilikte ise yüzde 5 dolayında iş bulma ihtimali bulunuyor.

HEMŞİRELİK

Mezunların ilk altı ayda yüzde 56.8 oranla iş bulabildiğini söyleyebiliriz. Hemşirelikte kamuda iş bulma olasılığı yüzde 50.

PİLOTAJ

Havacılığın gelişmesiyle pilotluk aranan mesleklerden biri haline geldi. Yüzde 56.5 oranıyla pilotaj mezunları altıncı sırada bulunuyor. Öğrenciyken iş bulanların oranı ise yüzde 4.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Son yılların gözde bölümünün ilk altı aylık sürede iş bulabilme oranı ise yüzde 55.9.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Yeni mezun bir mühendisin altı ayda iş bulma olasılığı yüzde 55.2, öğrencilikte iş bulma oranı ise yaklaşık yüzde 8.6.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Bölüm mezunlarının altı aylık sürede iş bulma oranı yüzde 54, bir yıllık sürede iş bulma oranları yüzde 15.7, okurken iş bulma oranları ise yüzde 11.6

ÖĞRETMENLİK

Öğretmenlik mesleği genel başlık altında toplanmış, bölüm ayrımı yapılmamış. Mezunların altı ayda iş bulma oranı yüzde 55.6, bir yılda iş bulma oranı ise yüzde 11.4. Kamuda çalışma oranları yüzde 70 dolayında.