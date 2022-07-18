Atanması en kolay 4 yıllık bölümler | İş bulma garantisi olan 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? Sayısal-Sözel, Eşit Ağırlık en iyi bölümler

Sayısal-Sözel, Eşit Ağırlık en iyi bölümler hangileri? Atanması en kolay 4 yıllık bölümler | İş bulma garantisi olan 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? Milyonlarca kişi hayatlarının belki de en kritik sınavı olan YKS'de iyi bir üniversite ve bölümü kazanabilmek için ter döküyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla okul ve bölüm tercihi yapacak olan öğrenciler atanması ve iş bulması en kolay 4 yıllık üniversite bölümlerinin hangileri olduğunu merak edip araştırmaya başlıyor. İşte iş bulma garantisi olan 4 yıllık üniversite bölümleri...

Sayısal-Sözel, Eşit Ağırlık en iyi bölümler hangileri? Atanması en kolay 4 yıllık bölümler | İş bulma garantisi olan 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? Milyonlarca kişi hayatlarının belki de en kritik sınavı olan YKS'de iyi bir üniversite ve bölümü kazanabilmek için ter döküyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla okul ve bölüm tercihi yapacak olan öğrenciler atanması ve iş bulması en kolay 4 yıllık üniversite bölümlerinin hangileri olduğunu merak edip araştırmaya başlıyor. İşte iş bulma garantisi olan 4 yıllık üniversite bölümleri...

Milyonlarca kişi 2022 YKS sınavında ter döktü. 18-19 Haziran'da yapılan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı. YKS sınav sonuçlarını alan adaylarda tercih heyecanı başladı. Milyonlarca kişi geleceklerini ilgilendiren en kritik seçimleri yapacak. Üniversite tercihi yapmak için kolları sıvayan adaylar en iyi bölümlerin hangisi olduğunu, iş bulma ve atanma garantisi olan bölümleri aramaya başladı. İşte 2022 iş bulma garantisi en yüksek olan 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite bölümleri...

Atanması en kolay 4 yıllık bölümler

Atanması en kolay bölümleri seçebilmek için öncelike seçtiğiniz bölümde atama sayısının oldukça fazla olması gerekiyor. Atama sayısı yüksek ve mezun verme sayısı düşük olan bölümlerde atanma oranı oldukça yüksektir. Sağlık bölümleri atanma konusunda en iyi bölümlerin başında geliyor. Ancak ülke koşullarına göre bölümlerin atanma sayıları ve atama puanları sürekli olarak değişebiliyor. Adaylar tercihlerini yaparken uzmanlardan ve rehberlik öğretmenlerinden destek almasında fayda var.

İş bulma garantisi olan 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

4 yıllık lisans bölümlerini tercih etmek için önelikle YKS'de AYT ve YDT testlerinden birine girmek gerekiyor. ATY sınavında alınan puana göre 4 yıllık üniveriste bölümleri tercihi yapıalbiliyor. 2022 YKS sınavında baraj uygulaması kalktığı için puanı hesaplanan tüm adaylar ünversite tercihi yapabilecek. 2022 yılında YKS Sözel, YKS Eşit Ağırlık, YKS Sayısal ve YKS Dil puan türlerinden milyonlarca kişi üniversite tercihi yapacak. İşte tercih edilen en iyi 4 yıllık bölümler;

1- Tıp Fakültesi

2- Eczacılık Fakültesi

3- Diş Hekimliği Fakültesi

4- Mimarlık

5- İç Mimarlık

6- Yazılım Mühendisliği

7- Bilgisayar Mühendisliği

8- Tıp Mühendisliği

9- Otomotiv Mühendisliği



10- İnşaat Mühendisliği

11- Hukuk Fakültesi

12- Beslenme ve Diyetetik

13- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

14- Psikoloji

15- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

16- Hemşirelik

17- Uluslararası İlişkiler

Sayısal-Sözel, Eşit Ağırlık en iyi bölümler

En iyi bölümü seçmek için öncelikle okuduğunuz bölümün kendi yapınıza ve kendi kişiliğiniz ve dünya görüşünüze uygun olmasına dikkat edin. İyi bir bölüm insanlara gelecekleri için güven verir. İş garantisi olan ve gelecek kaygısı yaşamayacağınız bölümleri seçmeye dikkat etmenizde fayda var. Üniversite tercihlerini yaparken uzman bir görüşten yada rehberlik biriminizden destek almayı da ihmal etmeyin.