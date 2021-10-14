YKS 2. tercih AÖF bölümleri | AÖF 4 yıllık atanması en kolay bölümler? AÖF 4 yıllık iş bulması en kolay bölümler

YKS 2. tercih AÖF bölümleri | YKS tercih süreci devam ediyor. YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim Perşembe günü başladı. YKS 2. ek yerleştirmede TYT'den 140 ve üzeri AYT ve YDT'den 170 ve üzeri puan alanlar da tercih yapacak. Bu adayların bir kısmı da Açıköğretim Fakültesi'nde 4 yıllık bölümleri tercih etmek istiyor. AÖF tercihi yapacak olan adaylar hangi 4 yıllık bölümlerde iş imkanının daha iyi olduğunu araştırıyor. Peki iş imkanı yüksek olan 4 yıllık AÖF bölümleri neler?

YKS yerleştirmelerinde son viraja girildi. YKS yerleştirme sürecinin 3. yerleştirmesi 14 Ekim'de başladı. Diğer2 yerleştirmede bir bölüme yerleşemeyen adaylar ve TYT'den 140 ve üzeri AYT ve YDT'den 170 üzeri puan alan adaylar YKS 2. ek yerleştirme tercihi yapacak. YKS 2. ek tercihlerde AÖF bölümlerini seçmek isteyen adaylar AÖF 4 yıllık atanması en kolay bölümler? AÖF 4 yıllık iş bulması en kolay bölümler hangileri? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AÖF 4 yıllık atanması ve iş bulması kolay olan bölümler...

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; Her adayın kendi kişilik ve iç dünyasına uygun bölümü seçmesinde fayda var. Kendine uygun görmediği bölümü seçmek zorunda kalan adaylar ileride oldukça zorluk çekebilir. Örneğin sosyal yeteneği güçlü olan adaylar sosyal bölümleri tercih etmeleri ve kariyerlerini bu yönde planlanaları daha doğru olacaktır.

YKS 2. ek yerleştirme tercihlerinin başlamasıyla yüz binlerce kişi tercihlerini yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. AÖF bölümlerini seçecek olan adaylar da AÖF 4 yıllık atanması en kolay bölümler? AÖF 4 yıllık iş bulması en kolay bölümler hangileri gibi sorulara yanıt arıyor.

AÖF 4 yıllık atanması en kolay bölümler?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Sosyal Hizmet

Çocuk Gelişimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Bu bölümleri kazanmak ve bitirmek ile doğrudan iş garantisi vermez. Bu bölümleri seçen ve bitiren adaylar iş ve olanak kapılarını kendi yetenek ve başarılarına göre aralayacaklardır.

AÖF 4 yıllık diğer bölümler

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

AÖF nedir?

Açıköğretim Fkültesi (AÖF) eğitimin beli bir kampüse bağlı kalmadan uzaktan ders çalışarak sınav merkezlerinde sınava girilerek yapılan bir eğitimdir. AÖF derslerin tamamı yada büyük bir kısmı bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilerin tercih edebileceği bir eğitim sistemidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.