9. sınıf bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 9. sınıf 10. sınıf. 11. sınıf ne zaman? İOKBS sınavı kaç dakika ve kaç soru var?

9. 9. sınıf bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 9. sınıf 10. sınıf. 11. sınıf ne zaman? İOKBS kaç dakika ve kaç soru var? İOKBS başvuruları bitti mi? Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını ekonomik açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burs olanaklarını araştırıyor. İOKBS ile binlerce öğrenciye 2022-2023 döneminde burs verilecek. 9. sınıf, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte

9. 9. sınıf bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 9. sınıf 10. sınıf. 11. sınıf ne zaman? İOKBS kaç dakika ve kaç soru var? İOKBS başvuruları bitti mi? Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını ekonomik açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burs olanaklarını araştırıyor. İOKBS ile binlerce öğrenciye 2022-2023 döneminde burs verilecek. 9. sınıf, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte

2022-2023 eğitim öğretim yılında İOKBS sınavına girerek burs almayı amaçlayan binlerce kişi 9. sınıf bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 9. sınıf 10. sınıf. 11. sınıf ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İOKBS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

9. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

İOKBS 9. sınıf 10. sınıf. 11. sınıf ne zaman?

İOKBS 9. sınıf 10. sınıf. 11. sınıf sınavları 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Adayların sınav günü sınav saatlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS sınavı kaç dakika ve kaç soru var?

2022 yılı İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

İOKBS başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları;

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.