9. sınıf bursluluk sınavı (İOKBS) soruları 2021 | 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı. 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan bursluluk sınavlarına binlerce kişi katıldı. Burslu ve yatılı eğitim almak isteyenler 2021 yılında yapılan (İOKBS) bursluluk sınavına giren adaylar sınav bitiminde sınavın sorularının ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyordu. MEB 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını açıkladı. İşte 9. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

9. sınıf bursluluk sınavı (İOKBS) soruları 2021 | 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı. 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan bursluluk sınavlarına binlerce kişi katıldı. Burslu ve yatılı eğitim almak isteyenler 2021 yılında yapılan (İOKBS) bursluluk sınavına giren adaylar sınav bitiminde sınavın sorularının ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyordu. MEB 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını açıkladı. İşte 9. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

Maddi durumu iyi olmayan ve eğitimlerini daha rahat devam ettirmek için binlerce kişi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katıldı. 5 Eylül 2021 tarihine yapılan bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kendi performanslarını değerlendirmek isteyen adaylar bursluluk sıanvının sorularının ve cevaplarının açıklanmasını bekliyordu. Peki 9. sınıf bursluluk soruları açıklandı mı? MEB 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını açıkladı.

9. sınıf bursluluk sınavı (İOKBS) soruları 2021

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları 2021

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Bursluluk sınavı nedir?

Maddi yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İOKBS sınavının sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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