Fit vücudu ve bronzluğu ile tanın Eda Taşpınar'ın sosyal medya platformu İnstagram üzerinden paylaştığı cesur fotoğrafa İnstagram tarafından cinsellik uyarısı geldi. Eda Taşpınar'ın İnstagramdan uyarı almasından sonra ünlü mankeni tanımayanlar internet arama motorlarında araştırıyorlar. İnstagram'dan paylaşım ihtarı alan Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşındadır? Eda Taşpınar nerelidir? İşte Eda Taşpınar'ın biyografisi…

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar, 1980'de İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Çocukluğunda denize olan merağı bilinen Taşpınar'ın gençlik yılları Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. Henüz çocuklu yaşlarında ailesi ile birlikte ABD'nin Miami eyaletine taşınmışlardır. Eğitim hayatına Amerika'da devam eden Eda Taşpınar, Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Kolej'de eğitimine devam etmiştir. Ancak okulunun son senesinde okuldan ayrılma kararı almıştır. Moda'ya olan ilgisini yıllar geçtikçe keşfeden ünlü manken, London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır.

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar dır. Ayrıca babası Moda Deniz Kulübü'nünde başkanıdır. Annesi ise İsveç asıllı Suzan Yontunç'dur. Adnan Taşpınar amcasıdır.Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç, Eda Taşpınar'ın dedesidir. Londra'da Central School of St.Martins'de moda eğitimini tamamlarken, Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü birçok marka ile çalışmıştır. Moda haftalarında backstagelerde çalışmış, tanınmış moda editörlerine asistanlık yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başlamıştır.

Kendi girişimini her zaman kurmak isteyen ünlü manken, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı'nı kurdu ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, at kuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

Bir dönem televizyonlarda da görünen Eda Taşpınar CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programını sunmuştur. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.

'İnstagram'dan Eda Taşpınar'ın gönderisine uyarı geldi'

Instagram'da iddialı pozlar paylaşan Eda Taşpınar tatil pozlarına yenilerini ekledi. Belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapatan Eda Taşpınar'ın pozu bu sefer Instagram tarafından kaldırıldı.

