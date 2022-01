İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

İnşirah Suresi, Kuran'ın doksan dördüncü suresidir Mekke’de inmiştir. 8 ayetten oluşmuştur. Kısa surelerden birisidir. İnşirah kelime olarak açılmak ve genişlemek anlamını taşır. İnşirah Suresi'nin Arapça okunuşu, anlamı, faziletleri ve Diyanet'in anlamı ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Vahyin gelmesi sırasında Resulullah (s.a.v.) ile Müslümanlara, İnşirah Suresi ile karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmak, teselli ve ümit verilmektedir. Namazlarda okunmasının yanı sıra sıkıntılardan kurtulmak, ferahlamak için de en çok okunan surelerin başında yer alır.

İnşirah Suresi Arapçası

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Elem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake. Ellezî enkada zahrake. Ve rafe'nâ leke zikrak. Fe inne meal usri yusrân. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

İnşirah Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Ve ağır yükünü kaldırmadık mı?

3- O senin sırtını ezen yükünü.

4- Senin şanını yükseltmedik mi?

5- Şüphe yok ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.

6- Evet, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.

7- Öyleyse (işlerinden) boş kalınca, hemen (ibadete) dur.

8- Ve yalnız Rabb'ine yönel.

İnşirah Suresi Faziletleri

Surenin 5-6.ayetlerinden şunu anlayabiliriz: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşılaştığı tüm güçlükleri, ortaya çıkan kolaylıklarla aşmıştır. Her insan da ne kadar ağır yük, imtihan ve musibetle de karşılaşsa, Cenab-ı Hakk'a sığınınca bunu aşar ve selamete çıkabilir. Nasıl ki her gece iki gündüz arasındadır, her zorluk da iki kolaylık arasındadır. Asla bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Bu ayetin tefsiri sadedinde şu hadis nakledilir: “Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.”

Rivayet olunur ki İnşirah Suresi'nin şu fazilet ve faydaları vardır:

* İnşirah Suresi, sıkıntı çeken, bunalan, gönlü daralan kişinin üzerine okunursa, Allahu Teala'nın izni ile şifa bulur.

* Göğüs darlığı olan kişiye İnşirah Suresi okunur yahut böyle rahatsızlığı olan kişi bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Cenab-ı Hak o kimseyi bu rahatsızlıktan kurtarır.

* Günlük 7 kez okumaya devam eden kimsenin kalp sıkıntısından kurtulacağı ve rızkının artacağı rivayet edilir.

* Kederden ferahlığa çıkmak, kalbin daima huzur ve rahatlık içinde olması için 5 vakit namazın ardından okunmaya devam edilir.

İNŞİRAH SURESİ TEFSİRİ

Sûrenin başında Hz. Peygamber'e, "Senin göğsünü açmadık mı?" şeklinde hitap edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün üzerinden kaldırıldığı bildirilir. Daha sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki defa zikredilir. Sonunda ise Resûl-i Ekrem'e boş kaldığı zamanlarda çaba sarfetmesi ve rabbine yönelmesi emredilir.

İlk âyetin yorumuyla ilgili olarak iki farklı görüş nakledilmektedir. Bunlardan birine göre âyet, Hz. Peygamber'in çocukluk döneminde (Müslim, "Îmân", 261) veya mi'racın meydana geldiği gece (Buhârî, "Menâḳıbü'l-enṣâr", 42; Müslim, "Îmân", 263) Cebrâil tarafından göğsünün yarılarak kalbinin çıkarılmasına, zemzem suyu ile yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle doldurularak tekrar yerine konulmasına işaret etmektedir (bk. ŞAKK-ı SADR). Müfessirler arasında yaygın kabul gören ikinci görüş ise âyetin cismanî bir müdahaleyi değil Peygamber'in ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade etmektedir. İbn Abbas'ın da âyeti, "Biz senin göğsünü İslâm'a açtık" şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir (Buhârî, "Tefsîr", 94). En'âm sûresinde (6/125), "Allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslâm için açar" ve Zümer sûresinde (39/22), "Allah'ın İslâm için göğsüne genişlik verdiği kimse rabbi tarafından hidayet nuru üzerinde değil midir?" buyurulması da bu yorumu desteklemektedir.

İnşirâh sûresinin, "Senin üzerinden ağır bir yükü kaldırdık" meâlindeki âyetiyle, peygamberlikten önce veya peygamberliğin ilk dönemlerinde Resûlullah'ı çok üzen ve tahammülü güç olan zorlukların kaldırılması kastedilmiştir. Âyetteki vizr kelimesinin "ağır günah" mânasında olduğunu, dolayısıyla burada Hz. Peygamber'in günahlarının bağışlanmasının kastedildiğini söyleyenler bulunmakla birlikte ağırlığı özellikle vurgulanmış olan bir günahın Resûl-i Ekrem'le irtibatlandırılması uzak bir ihtimal olarak görünmektedir. Resûlullah'ın bu âyet nâzil olunca, "Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelemez" dediği rivayet edilmektedir (Hâkim, II, 528). Âyette güçlükle beraber kolaylığın bulunacağına iki defa vurgu yapılması bir yandan Resûl-i Ekrem'in, karşılaşacağı şiddetli engelleme ve zorlukların rahatlama ile sonuçlanacağına kesin olarak güvenmesini sağlamayı amaçlamakta, öte yandan müminlere mâruz kalacakları sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgınlığa düşmemelerini, Allah'a daima güvenmelerini, iyimserliklerini koruyup güzel günler için çalışmalarını telkin etmektedir. Nihayet sûrenin sonunda Hz. Peygamber'in şahsında bütün müminlerden Allah'a bağlılıklarını sürdürmeleri istenmektedir.

